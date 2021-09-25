عقـــارات

«العلمين الجديدة» تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف بمنطقة البحيرات

تستمر لمدة يومين بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة
أحمد صبحي 11:43 ص, السبت, 25 سبتمبر 21 11:43 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة تستضيف فعاليات بطولة الجمهورية المفتوحة للتجديف تحت تنظيم الاتحاد المصري للتجديف، وذلك لمدة يومين على البحيرات الطبيعية بالمدينة، والمنطقة الشاطئية.

وأضاف المهندس وائل سمير، أن جهاز المدينة قام بتوفير وتسهيل إقامة الفعاليات والأنشطة الخاصة بالبطولة، وتسخير كل الإمكانات لضمان خروج البطولة بالشكل اللائق بمدينة العلمين الجديدة.

وذكر رئيس الجهاز، أنه ضمن من يشارك في بطولة التجديف، فرق من اتحاد الشرطة وطلائع الأسطول واليخت الرياضي والبنك الأهلي، والمعادي الرياضي، ونادى أسوان للتجديف وهيئه القناة، والموهوبين بجامعة القاهرة.

اقرأ أيضا  الجزار : المشروعات المهمة التى أنجزتها الدولة خلال الـ7 سنوات نتاج للإرادة السياسية

وأضاف، كما توجد فرقتين فوق السن، ولهم مسابقات خاصه أثناء البطولة، بجانب اشتراك ذوي الاحتياجات الخاصة.

لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستفادة من البحيرات الطبيعية وكورنيش المدينة، وإبراز المناظر الخلابة بمدينة العلمين الجديدة، بجانب توجيه الأنظار على المستوى العالمي للمدينة لجذب مزيد من الاستثمارات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

جهاز مدينة الشروق يُشارك في حملة لضبط معدات النقل المخالفة بعدة مناطق

أحمد صبحي 12:29 م, السبت, 25 سبتمبر 21

«التعمير والإسكان» تتعاقد مع «WHERE» لتسويق مشروع تالة أكتوبر

شريف عمر 11:55 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع استعدادات موسم الشتاء وأعمال التطوير بالتجمع الأول

أحمد صبحي 11:29 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

«الإسكان»: تطهير مخرَّات السيول بشمال خليج السويس استعداداً لموسم الشتاء

أحمد صبحي 11:13 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

الإسكان: إزالة تعديات على ٥٩ فدانا شرق الكتلة السكنية بمدينة الفيوم الجديدة

أحمد صبحي 10:05 ص, السبت, 25 سبتمبر 21

السيسي يتفقد أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية

هاني جميعي 6:57 م, الجمعة, 24 سبتمبر 21