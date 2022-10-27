العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. 31.5 مليار جنيه تكلفة الزيادة الجديدة

قررت وزارة المالية صرف العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات عن شهر نوفمبر 2022 يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد صرف مرتبات شهر أكتوبر يوم الاثنين الماضي لجميع المصالح والهيئات الحكومية، ويتم وضع أموال العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات داخل الأماكن المخصصة للصرف ألا وهي مكاتب البريد، البنوك، وماكينات “ATM” في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مواعيد صرف العلاة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. 10.7مليون مستفيد

يبلغ عدد أصحاب المعاشات أكثر من 10 ملايين و758 ألفا و226 شخص صاحب معاش ومستفيد من هذه المبالغ.

ونفى اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حقيقة ما انتشر في الساعات الماضية حول ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة الـ 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات هي منحة مؤقتة وليست دائمة.

وقال “عوض”، في تصريحات تليفزيونية، إن قرار الرئيس السيسي زيادة 300 جنيه لحماية الفئات الأكثر هشاشة ولأصحاب المعاشات المتدنية، مؤكدًا أن الغرض من تحقيق مبلغ مقطوع لرفع مستوى المعيشة لهم.

وأكد أن منحة الـ300 جنيه مستمرة وغير مؤقتة بمدة، متابعًا: “أي كلام منتشر عن أن المنحة مؤقتة غير صحيح بالمرة، ولن يتم حذف منحة 300 جنيه، واللي هيصرف المعاش هيصرف معاه منحة الـ300 جنيه، والتي يستفيد منها 10 ملايين مواطن، بتكلفة سنوية 31.5 مليار جنيه”.

وأشار إلى أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تم إصدار منح علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وأردف: هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.

وأعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن موعد صرف العلاوة الاستثنائية بقيمة 300 جنيه مع المعاش بداية من شهر نوفمبر القادم، مضيفًا: “أبشر أصحاب المعاشات أثناء صرف المعاش هيلاقي فلوس المعاش والمنحة في حسابه في الفيزا، وغير مطلوب من المواطنين تقديم أي طلبات او مستندات ورقية للحصول على تلك المنحة”.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2022

صرف معاشات نوفمبر لـ فئة معاش أقل من 1000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 نوفمبر 2022.

صرف معاشات نوفمبر لـ فئة معاش 1000 جنيه وأقل من 2000 يومي الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر 2022.

صرف معاشات نوفمبر لـ فئة معاش أكثر من 2000 جنيه يومي السبت والأحد 5 و6 نوفمبر 2022.

ويستمر صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 طوال الشهر من ماكينات الصرف الآلي، بالإضافة إلى الصرف اليدوى لبعض الفئات من بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

الإبنة بشرط ألا تكون متزوجة.

الإبن بشرط ألا يكون بلغ 21 عاما إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

الإخوة والأخوات بشرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

خطة رفع سن المعاش في مصر

أصدر قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي فى نظام المعاشات وهي كالاتي.

رفع سن المعاش لـ 61 عاما فى يوليو 2032.

رفع سن المعاش لـ 62 عاما فى يوليو 2034.

رفع سن المعاش لـ 63 عاما فى يوليو 2036.

رفع سن المعاش لـ 64 عاما فى يوليو 2038.

رفع سن المعاش لـ 65 عاما فى يوليو 2040

العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. حزمة حماية اجتماعية للمواطنين

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال، إنه بناء على تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين، ومراعاة الظروف الحالية، ناقش المجلس ووافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها الشهر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.

وتابع فى مؤتمر صحفي، أن هذه الحزمة منها مد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة اجتماعية في ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا، فإن مجلس الوزراء في خلال الفترة القليلة المقبلة سيعمل على وضع هذه الحزمة والاعلان عنها والبدء في تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم.