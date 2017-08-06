العلاوة الاجتماعية تفجر غضب شركات قطاع الأعمال

إيمان عوف: ما بين اعلان الاعتصام والاضراب عن العمل، تفاوت ردود أفعال عمال شركات قطاع الاعمال، اعتراضا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية التي اقرها قانون العلاوة الاجتماعية رقم 16 لسنة 2017. يقول صبحي بدير القيادي النقابي في شركة فحم الكوك، إن كافة الشركات التابعة لقطاع الاعمال بها حالة من التوتر ال

إيمان عوف:

ما بين اعلان الاعتصام والاضراب عن العمل، تفاوت ردود أفعال عمال شركات قطاع الاعمال، اعتراضا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية التي اقرها قانون العلاوة الاجتماعية رقم 16 لسنة 2017.

يقول صبحي بدير القيادي النقابي في شركة فحم الكوك، إن كافة الشركات التابعة لقطاع الاعمال بها حالة من التوتر الشديد نتيجة لعدم صرف العلاوة الاجتماعية حتى الان، واصرار بعض الشركات القابضة على عدم وضعها على شامل الراتب الاساسي، ووضعها مستقلة، وهو ما يجعل تاثيرها محدود على العلاوة والمكافاة والحوافز والارباح وغيرها من البنود التي سيستفيد منها العامل حال اقرارها.

لفت بدير الى ان الشركات القابضة تمتنع عن تنفيذ القرار 185 و 186 والذي اقرب بصرف العلاوة الاجتماعية للشركات ذات القوانين واللوائح الخاصة، بينما جائت الازمة من اادة 3 من قانون 16 لسنة 2017 والذي ترك الامر ليحدده وزير قطاع الاعمال والشركات القابضة وهو ما تسبب في ازمة راهنة.

قال عضو النقابة العامة للعاملين بالصناعات الكيماوية صبحي بدير ان هناك تفاوض جرى الاسبوع الماضي بين عدد من القيادات النقابية والاتحاد العام من جانب ووزير قطاع الاعمال على الجانب الاخر وان الازمة في طريقها للحل.





قال أحد العمال، رفض ذكر اسمه، إن عددًا من مصانع السكر دخلت الاعتصام منذ أمس الأول، وهي: شركة سكر كوم أمبو وإدفو في أسوان، وأرمنت في الأقصر، ودشنا وقوص في قنا، وجرجا بسوهاج، وأبو قرقاص في المنيا، وإن عدد العمال في تلك المصانع يقدر بـ11 ألف عامل، على أن ينضم باقي عمال شركات السكر في الفيوم وباقي محافظات مصر خلال الأيام المقبلة، ويقدر عددهم بـ27 ألف عامل، وذلك اعتراضًا على إصرار إدارة الشركة على خفض الحوافز والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة، نتيجة منع إدراج العلاوة المقرّر لها 20% من الراتب الأساسي.

وأشار العامل إلى أن إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعدما قررت صرف العلاوة على الأساسي للعاملين في شركة المطاحن، ترجعت عن ذلك بعدما اعترضت إدارة شركة السكر محتجة بأن تكلفة صرف العلاوة الاجتماعية وانسحابها على الحوافز والمكافأة والأرباح تكاد تصل إلى 365 مليون جنيه، في حين أن شركة السكر حققت أرباحًا تتخطى 3 مليارات جنيه بسبب فرق السعر عن العام الماضي.

بينما يقول عامل آخر بشركة سكر إدفو إنهم اعتصموا لليوم الثالث على التوالي، وإن العمال يعلمون جيدًا أن الشركة حققت أرباحًا تصل إلى ثلاثة مليارات نتيجة فرق السعر في ثمن بيع السكر، العام الحالي عن العام الماضي، ورغم ذلك فإن إدارة الشركة ترفض صرف علاوة اجتماعية 20% من الراتب الأساسي، على أن تنسحب تلك الزيادة على المكافأة والأرباح والحوافز، وكأن العمال ليس لهم أي نصيب من الأرباح التي حققتها الشركة.

وأوضح العامل أنه بالإضافة إلى إصرار إدارة الشركة على رفض صرف العلاوة، فإن رئيس الشركة وجّه للعمال السباب والشتائم، ما دفع العمال لملاحقته داخل مصنع أسمنت إدفو، إلا أنه هرول ولم يأت للشركة منذ وقتها.

من جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم، عضو مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، إن هناك أزمة اندلعت في العديد من المصانع والشركات غير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والتي لم يتطرق لها القانون، وخاصة من شركات قطاع الأعمال بسبب العلاوة الاجتماعية، وهو ما نحاول التوصل لحل بخصوصه مع وزير قطاع الأعمال والشركات القابضة، وبالفعل تم إجراء لقاء واحد سيتبع بلقاء آخر مطلع الأسبوع المقبل لحل تلك الأزمة ووضع قواعد صرف العلاوة والأرباح وغيره.

في ذات السياق أعلن 5 آلاف عامل هم عمال الوردية الثانية بشركة مصر لغزل المحلة، الإضراب الكلي عن العمل في كافة عنابر الشركة، اعتراضا على عدم صرف العلاوة الاجتماعية التي قررت وفقا للمادة 3 من قانون 16 لسنة 2017 الخاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال أحد العمال في تصريحات للمال، إن الإضراب بدأ جزئيا منذ صباح اليوم، ثم اصبح كليا بدخول الوردية الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا.

وأضاف:”جلس كل عامل بجوار الماكينة التي يعمل عليها خوفا من محاولات التخريب التي قد تقوم بها الإدارة”.

وقال عامل آخر إن عمال الغزل والنسيج يعانون من الارتفاع الرهيب في الأسعار في ظل ثبات رواتبهم، في ذات الوقت الذي ترفض فيه الدولة والشركة القابضة صرف العلاوة الاجتماعية على المرتب الاساسي والاصرار على وضعها في السرك منفردة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى التأثير على المكافأة والحوافز والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة.