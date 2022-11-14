العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022.. استعلم بالاسم والرقم القومي في 4 خطوات

وفر موقع الهيئة القومية للتأمين رابط للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022، بعد أن تحملت الدولة 35 مليار جنيه لصرفها منذ عام 2020، حيث تقاضي نقابة المعاشات وزارة المالية لتدبير مستحقات أصحاب المعاشات، وقامت محكمة القضاء الإداري بتحديد جلسة 5 ديسمبر القادم للنظر في القضية.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022.

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022.. موقع الهيئة القومية للتأمين

يستطيع أصحاب المعاشات الاستعلام عن العلاوات الخمس عن طريق الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الرابط التالي: https://nosi.gov.eg

وبعد الدخول على الرابط لابد من تسجيل الدخول أولًا، عن طريق إدخال اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة، و إدخال الإسم الأول للأم باللغة العربية، و إدخال الرقم القومي والرقم التأميني، وكذلك إدخال العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني، كما يتطلب إدخال وسيلة الاتصال سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم تسجيل الدخول.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

1- الدخول إلي موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن طريق الضغط هنا https://nosi.gov.eg .

2- كتابة بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول.

3- وضع علامة “صح” على مربع أنا لست روبوت.

4- الضغط على أيقونة “إرسال طلب”

رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2022

وبعد إتمام عملية التسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين يمكن الاستعلام عن العلاوات الخمس من خلال الضغط على أيقونة الاستعلام بعد إدخال بيانات الرقم القومي واسم الأم الأول، ثم الضغط على إرسال طلب.

صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

يبدأ أصحاب المعاشات بصرف معاشات شهر ديسمبر بداية الشهر الجاري بالزيادات الجديدة التي بلغت 300 جنيه وهى منحة أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كإعانة غلاء لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.

وحسب وزارة التضامن الاجتماعي يتم صرف معاشات شهر ديسمبر في 1 ديسمبر المقبل الموافق الخميس لأصحاب المعاشات أقل من 1000 جنيه حيث يمكنهم صرف معاشات شهر ديسمبر 1 و2 ديسمبر 2022.

وحددت وزارة المالية السبت والأحد 3 و4 ديسمبر لمن يحصلون على 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويمكن لأصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه صرف معاشاتهم الاثنين و الثلاثاء 5 و6 ديسمبر المقبل وفقًا لجدول وزارة المالية.

ويتم سحب المعاش من عدة منافذ سواء من فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي أو من البريد المصري المنتشر فروعه في كافة المحافظات.