رياضة

«العلامة الكاملة».. الزمالك يستعد للقمة بثنائية في مرمى طلائع الجيش

ضمن منافسات الجولة الثانية
إسلام مصطفى 7:35 م, الأحد, 31 أكتوبر 21 7:35 م, الأحد, 31 أكتوبر 21

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نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز الثاني له على التوالي في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، بعد التغلب على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، ضمن المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الدفاع الجوي، بمنافسات الجولة الثانية.

بدأ الزمالك المباراة بنشاط وهجمات قوية عن طريق اشرف بن شرقي ومصطفى فتحي، في المقابل التزم لاعبو الطلائع بالدفاع المنظم.

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في الدقيقة 17 يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك عقب العودة لتقنية الفار، تصدى لها أحمد سيد زيزو ووضعها على يسار محمد بسام.

وسيطر لاعبو طلائع الجيش علي الفترة الأخيرة من عمر الشوط الأول، ولكن دون تحقيق أي خطورة حقيقية على مرمى محمد أبو جبل، لينتهي الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف.

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وفي الدقيقة 64 عزز الزمالك تقدمه بهدف جديد عن طريق عمر السعيد بعد رأسية رائعة جاءت عقب إرسال طارق حامد تمريرة طولية من منتصف الملعب استلمها أحمد سيد زيزو على صدره ثم مرر الكرة بشكل رائع على الطائر لعمر السعيد الذي حولها برأسه مباشرة لترتطم الكرة في العارضة وتسكن الشباك.

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وبهذا الانتصار يصل الزمالك إلى النقطة 6 من أصل 6 نقاط، بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى على إنبي، ويحقق العلامة الكاملة قبل أيام على مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري بالجولة الثالثة، يوم الجمعة المقبل.

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بقلم إسلام مصطفى

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