العلامة التجارية لـ«سامسونج» تحتل المرتبة الخامسة عالميا في 2023

احتلت قيمة العلامة التجارية لشركة “سامسونج” للإلكترونيات المرتبة الخامسة عالميا في عام 2023، وفقا لتقرير أصدرته شركة “إنتربراند” لاستشارات العلامات التجارية العالمية، بحسب وكالة يونهاب.

ووفقا لقائمة شركة “إنتربراند” لأفضل العلامات التجارية العالمية لعام 2023، قدرت قيمة العلامة التجارية لشركة “سامسونج” بنحو 91.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4% عن العام الماضي، مما يجعل الشركة خامس أكبر علامة تجارية في العالم بعد “آبل” و”ميكروسوفت” و”أمازون” و”جوجل”.

ويتم ترتيب العلامات التجارية العالمية لدى قائمة “إنتربراند” وفقا لتقييم قيمة كل علامة تجارية، وهو نتيجة لتحليل شامل للأداء المالي للشركة، وتأثير العلامة التجارية على مشتريات العملاء، والقدرة التنافسية للشركة.

وكانت “سامسونج” الشركة الكورية الجنوبية الوحيدة المدرجة ضمن أفضل 20 علامة تجارية. وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي تصل فيه الشركة إلى المراكز الخمسة الأولى في قائمة “إنتربراند”.

ووفقا للشركة، استفاد تقييم “سامسونج” للإلكترونيات بالتحسن المستمر على مستوى الشركة لتجربة العملاء، وزيادة مستوى الاتصال من خلال مجموعة منتجاتها واسعة النطاق ومنصة “SmartThings”، ودورها كشركة رائدة في التقنيات المبتكرة المستقبلية، من بين أمور أخرى.

وكانت الشراكات أيضا عاملا رئيسيا في تعزيز قيمة علامة “سامسونج” التجارية خلال العام الماضي. وقالت “سامسونج” إنها تعمل على تعزيز شراكاتها المفتوحة، ليس فقط لتوصيل منتجاتها الخاصة بمنصة “SmartThings”، ولكن أيضا العديد من أجهزة الطرف الثالث.