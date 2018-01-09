العلامات اليابانية تقتنص 46% من مبيعات الأتوبيسات.. والصينية 22.8%

كتب - أحمد عوض: أكد أحدث تقرير صادر عن "أميك" استحواذ العلامات اليابانية على نسبة 46% من مبيعات اﻷتوبيسات، مسجلة بيع 5354 وحدة خلال الـ 11 شهراً اﻷولى من 2017. وجاءت العلامات الصينية في المرتبة الثانية بحصة سوقية 28.8% بعد تمكنها من بيع 3352 أتوبيسا، وتبعتها "اﻷمريكية" بحصة 14.2% مسجلة بيع 1652 وح

كتب – أحمد عوض:

أكد أحدث تقرير صادر عن “أميك” استحواذ العلامات اليابانية على نسبة 46% من مبيعات اﻷتوبيسات، مسجلة بيع 5354 وحدة خلال الـ 11 شهراً اﻷولى من 2017.

وجاءت العلامات الصينية في المرتبة الثانية بحصة سوقية 28.8% بعد تمكنها من بيع 3352 أتوبيسا، وتبعتها “اﻷمريكية” بحصة 14.2% مسجلة بيع 1652 وحدة، واحتلت العلامات اﻷوروبية فى المرتبة الرابعة بحصة 10% بواقع 1183 وحدة، فيما توقف المبيعات “الكورية” عند مستوى 54 أتوبيس.

العلامات الترتيب المبيعات الحصة السوقية% اليابانية 1 5354 46 الصينية 2 3352 28.8 اﻷمريكية 3 1,652 14.2 اﻷوروبية 4 1183 10 الكورية 5 51 0.4 اﻷجمالي – 11.611 –

ولفت تامر عبدالسلام، مدير عام شركة الليثي للاستيراد والتصدير، إلى أن حوالي 90% من القوة الشرائية للسيارات تتجه إلى العلامات اليابانية والكورية والصينية بمختلف شرائحها، لانخفاض أسعارها مقارنة بالعلامات التجارية اﻷخرى.

كما توقع أن تشهد المبيعات الصينية ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 10 و15% بالسوق خلال العام الحالي، خاصة من شرائح الميكروباصات في ظل نقص المعروض من العلامات اﻷخرى وزيادة أسعارها، الذي تجاوز القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المستهلكين.

وقال أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أداء مبيعات السيارات تشهد أدنى مستوياتها خلال الوقت الحالي، بسبب إحجام القوة الشرائية على السيارات بمختلف شرائحها، متوقعا أن ترتفع مبيعات السوق بنسبة تصل إلى 20% بنهاية 2018.

كما أكد التقرير تصدر “سوزوكي” قائمة المبيعات اليابانية للأتوبيسات، لتستحوذ على حصة سوقية 51.8% بواقع 2774 وحدة، وتبعتها “تويوتا”بحصة 40.7% مسجلة بيع 2183 أتوبيسا، وتليها “ميتسوبيشي” بحصة 7.4% بعد تمكنها من بيع 397 وحدة.

العلامات اليابانية المبيعات الحصة السوقية سوزوكي 2.774 51.8 تويوتا 2,183 40.7 ميتسوبيشي 397 7.4 اﻷجمالي 5354 –

واحتلت “كينج لونج” المرتبة اﻷولى بقائمة المبيعات الصينية، بحصة سوقية 57.3% مسجلة بيع 1922 وحدة، وتبعتها “بايك” بحصة 18.2% بواقع 612 أتوبيسا، وسجلت “كاري” حصة 9.5% بواقع 319 وحدة، وبلغت مبيعات “بريليانس” نحو 499 أتوبيسا بحصة 14.8%.

العلامات الصينية المبيعات الحصة السوقية كينج لونج 1,922 57.3 بايك 612 18.2 كاري 319 9.5 بريليانس 499 14.8 اﻷجمالى 3352 –

وتصدرت مرسيدس MCV قائمة مبيعات الأتوبيسات اﻷوروبية المنشأ بحصة سوقية 95% مسجلة بيع 1124 أتوبيسا، فيما توقفت مبيعات “فولفو” عند مستوى 56 وحدة، و”إيفكو” ببيع 3 أتوبيسات فقط.

ووفقًا لـ”أميك”؛ تمكنت العلامة “شيفروليه” من بيع 1652 أتوبيسا خلال الـ 11 شهرا اﻷولى من 2017، فيما توقفت مبيعات هيونداي عند 51 أتوبيسا.



