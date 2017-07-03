العلامات اليابانية تستحوذ على نصف مبيعات قطاع اﻷتوبيسات

أحمد عوض استحوذت العلامات اليابانية علي النسبة اﻷكبر من مبيعات الأتوبيسات، خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجارى، بحصة سوقية 50.7% مسجلة بيع 2538 وحدة، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك". وجاءت العلامات الصينية في المركز الثاني من قائمة المبيعات، بحصة سوقية بل

أحمد عوض

استحوذت العلامات اليابانية علي النسبة اﻷكبر من مبيعات الأتوبيسات، خلال الفترة من يناير حتى مايو من العام الجارى، بحصة سوقية 50.7% مسجلة بيع 2538 وحدة، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وجاءت العلامات الصينية في المركز الثاني من قائمة المبيعات، بحصة سوقية بلغت 23% بواقع 1155أتوبيسًا، تبعتها العلامات اﻷوروربية بحصة سوقية 12.6% مسجلة بيع 635 وحدة.

واحتلت العلامات اﻷمريكية في المركز الرابع من قائمة المبيعات، بحصة سوقية بلغت 12.6% بواقع 631 أتوبيسًا، فيما سجلت أتوبيسات العلامات الكورية بيع 42 وحدة.

ويوضح الجدول التالي، الحصص السوقية للعلامات التجارية من مبيعات الأتوبيسات خلال فترة الخمسة أشهر اﻷولي من 2016 و2017:

العلامة التجارية المركز مبيعات 2016 مبيعات 2017 قيمة التغير/بالوحدة نسبة التغير% اليابانية 1 4274 2538 -11736 -40.6% الصينية 2 3224 1155 -2069 -64% الأوروبية 3 316 635 319 100% الأمريكية 4 2438 631 -1807 -74% الكورية 5 30 42 12 40% الأجمالي – 10282 5036 -5281 51.2%

إعداد – المال المصدر : أميك

سوزوكى تحتل صدارة مبيعات اﻷوتوبيسات ذات المنشأ اليابانى

وجاءت “سوزوكي” في المركز الأول، بقائمة مبيعات العلامات اليابانية مسجلة 1370 أتوبيسًا، تبعتها “تويوتا” بواقع 1064 وحدة.

ويوضح الجدول التالي، مبيعات الأتوبيسات اليابانية خلال فترة الخمسة أشهر اﻷولي من 2016 و2017:

العلامة اليابانية مبيعات 2016 مبيعات2017 قيمة التغير/بالوحدة نسبة التغير% سوزوكي 3000 1370 -1630 -54% تويوتا 1031 1064 33 3.2% نيسان 50 0 -50 0 ميتسوبيشي 193 104 -89 -85.5% الأجمالي 4274 2538 -11736 -40.6%

كينج لونج فى صدارة المبيعات الصينية

وتصدرت العلامة الصينية “كينج لونج” قائمة مبيعات الأتوبيسات الصينية، لتتمكن من بيع 768 وحدة خلال فترة الـ5 أشهر اﻷولي من 2017، تبعتها “بايك” بـ 170 أتوبيسًا، تليها “كاري 132 وحدة، فيما بلغت مبيعات “بريليانس” نحو 85 أتوبيسًا.

يوضح الجدول التالي، مبيعات الأتوبيسات الصينية، خلال الفترة من يناير حتي مايو من 2016 و2017:



العلامة الصينية مبيعات2016 مبيعات2017 قيمة التغير/بالوحدة نسبة التغير% بريليانس 278 85 -193 -69% جولدن دارجون 912 0 -912 0 بايك 276 170 -106 -38.4% كينج لونج 1558 768 -790 -50.7% كاري 168 132 -36 21.4% شنجان 32 0 -32 0 الأجمالي 3224 1155 -2069 -64%

شيفورلية تخسر 1807 أتوبيساً خلال 5 أشهر

وتراجعت مبيعات الأتوبيسات للعلامة الأمريكية شيفروليه، بنسبة 74% مسجلة بيع 631 أتوبيسًا خلال فترة الخمسة أشهر اﻷولي من العام الجاي، مقارنة بـ2438 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويوضح الجدول التالي، مبيعات الأتوبيسات الأمريكية خلال فترة الـ5 أشهر اﻷولي من 2016 و2017:

العلامة اﻷمريكية مبيعات 2016 مبيعات2017 قيمة التغير/بالوحدة نسبة التغير% شيفروليه 2438 631 -1807 -74%

MCV مرسيدس تنجو من فخ ركود اﻷتوبيسات اﻷوربية

قفزت مبيعات أتوبيسات مرسيدسMCV، بنسبة 197.5% بواقع 397 وحدة لتصل إلي 598 أتوبيسًا، مقابل201 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، هبطت مبيعات العلامة السويدية فولفو بنسبة 68% لتبلغ 35 وحدة مقارنة بـ110 أتوبيسًا، كما تجمدت مبيعات أتوبيسات “ايفكو” عن مستوي بيع وحدتيين فقط مقابل 5 أتوبيسات.

يوضح الجدول التالي، مبيعات اﻷتوبيسات ذات المنشأ الأوروبي خلال 2016 و 2017

العلامة اﻷوروبية مبيعات 2016 مبيعات 2017 قيمة التغير/ بالوحدة نسبة التغير% مرسيدس 201 598 397 197.5% فولفو 110 35 -75 -68% ايفكو 5 2 -3 -60% الأجمالي 316 635 319 100%

42 وحدة مبيعات اتوبيسات هيونداى

وتمكنت هيونداي الكورية، من بيع 42 أتوبيسًا خلال فترة الخمسة أشهر اﻷولي من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 30 وحدة.

يوضح الجدول التالي الحصص السوقية بمبيعات الأتوبيسات الكورية خلال2016 و2017:

العلامة الكورية مبيعات 2016 مبيعات 2017 قيمة التغير نسبة التغير% هيونداي 30 42 12 40%

إعداد – المال المصدر : أميك