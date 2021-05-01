العلامات اليابانية تتصدر مبيعات السيارات في مصر خلال الربع الأول 2021 (جراف)

بعدما تمكنت من تسويق 14.7 ألف مركبة

تصدرت العلامات اليابانية مبيعات السيارات «الملاكي» في السوق المحلية بعدما تمكنت من تسويق 14 ألفًا و721 مركبة خلال الربع الأول من العام الحالي؛ استنادًا إلى الإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وجاءت الماركات الأوروبية في المرتبة الثانية بعدما استطاعت بيع وتسليم 12 ألفًا و85 مركبة، خلال تلك الفترة.

وحلت العلامات الصينية في المرتبة الثالثة بقائمة مبيعات السيارات في مصر مسجلة بيع 10 آلاف و557 مركبة، تبعتها الماركات الكورية في المركز الرابع التى استطاعت بيع 10 آلاف و64 سيارة.

وتمركزت الماركات الأمريكية في المرتبة الخامسة بعدما حققت بيع 3331 مركبة في السوق المحلية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في قطاع السيارات «الملاكي» خلال الربع الأول 2021:

وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أـميك»، عن نمو مبيعات السيارات في مصر بنسبة 37%، لتصل إلى 50.7 وحدة ألف خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالى، مقابل 37 ألف مركبة فى الفترة المقابى من العام السابق.

سجلت مبيعات سيارات الركوب المستوردة فى السوق المحلية – ارتفاعًا- بنسبة 35.7%، لتصل إلى 28 ألف مركبة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 22.5 ألف وحدة فى نفس فترة المقارنة.

كما صعدت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة 27.9%، إلى 13.6 ألف مركبة، مقارنة بنحو 10.6 ألف وحدة.