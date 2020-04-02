العلامات اليابانية تتصدر «الملاكى»

تصدرت العلامة اليابانية نيسان قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا محليًا لسيارات الركوب «الملاكى»، بعد أن استحوذت على حصة سوقية %20 بإجمالى 2.9 ألف سيارة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.

سجلت المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب نموًا بنسبة %70 لتصل إلى 25.3 ألف مركبة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين من العام الحالى، مقارنة مع 14.9 ألف سيارة بيعت خلال الفترة نفسها من العام السابق.

حلت “تويوتا” فى المرتبة الثانية فى العلامات اليابانية ، بحصة سوقية %11.1، بإجمالى 2808 سيارات.

جاءت هيونداى فى المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية %10.6 بعد أن استطاعت بيع 2699 مركبة.

حافظت “فيات” على تمركزها فى المرتبة الرابعة بعد أن حصدت حصة سوقية %9.2 مسجلة بيع 2344 وحدة.

جاءت رينو الفرنسية فى المرتبة الخامسة بحصة سوقية %7.6 محققة بيع 1929 مركبة.

حلت العلامة الكورية كيا فى المرتبة السادسة بعد أن استحوذت على حصة سوقية قدرها %7.6 محققة بيع 1917 سيارة.

جاءت “إم جي” فى المرتبة السابعة بعد أن حصدت حصة سوقية %7.1 مسجلة 1804 وحدات، وتبعتها «أوبل» فى المركز الثامن بحصة بلغت %6.2 بإجمالى 1578 مركبة.

تمركزت شيرى الصينية فى المرتبة التاسعة بعد استحواذها على حصة سوقية %5.8 محققة بيع 1467 سيارة خلال يناير وفبراير الماضيين.

احتلت العلامة التجارية شيفروليه المرتبة العاشرة بحصة سوقية %5.6 بإجمالى بيع 1432 مركبة.

حصدت العلامة الفرنسية بيجو المرتبة الحادية عشرة بعد استحواذها على حصة سوقية %5 محققة بيع 1261 سيارة.

حلت “بى واى دي” فى المرتبة الثانية عشرة بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى قطاع السيارات الملاكى، بعد أن اقتنصت حصة سوقية %3.9 بإجمالى 976 وحدة.

ظهرت “سيتروين” فى المرتبة الثالثة عشرة بعد أن استحوذت على حصة سوقية %2.4 بإجمالى بيع 620 وحدة، فيما استحوذت باقى العلامات الأخرى على حصة بلغت %6.4، باجمالى بيع 1613 مركبة.