العلامات الصينية تستحوذ على 45% من مبيعات الأتوبيسات خلال 2019

تصدرت العلامات الصينية قمة مبيعات الأتوبيسات فى السوق المحلية، بعد أن استحوذت على حصة سوقية 45% بإجمالى بيع 9 آلاف و184 مركبة، من إجمالى بيع 20.3 ألف أتوبيس خلال العام الماضى، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وبحسب «أميك»، حلت الماركات اليابانية فى المرتبة الثانية بقائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية، بعد أن اقتنصت حصة سوقية 30% مسجلة بيع 6 آلاف و125 مركبة خلال تلك الفترة.

وحلت العلامات الأمريكية فى المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 21% بعد أن استطاعت بيع 4 آلاف و288 أتوبيس، تبعتها الماركات الأوروبية فى المركز الرابع بحصة قدرها 3.3% مسجلة بيع 681 مركبة.

وجاءت الماركات الكورية فى المرتبة الخامسة بقائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعًا، بعد حصدت حصة سوقية 0.6% بواقع 118 وحدة خلال العام الماضى.

يذكر أن مبيعات الأتوبيسات بمختلف أنواعها سجلت نموًا بنسبة 27.4%، لتصل 20 ألفًا و396 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 16 ألفًا و 5 أتوبيسات فى 2018.

«كينج لونج» تتصدر مبيعات الأتوبيسات الصينية

تصدرت كينج لونج مبيعات الأتوبيسات الصينية بعد أن حققت بيع 4.6 ألف مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 3.1 ألف أتوبيس فى 2018 بنسب نمو بلغت 48%.

وجاءت جولدن دراجون فى المرتبة الثانية بقائمة الأتوبيسات الأكثر مبيعًا فى السوق المحلية بعد أن حققت بيع 3.4 ألف مركبة خلال تلك الفترة.

يذكر أن المجموعة العربية المتحدة “القصراوي جروب” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “جولدن دراجون” أعلنت لأول مرة عن نتائج المبيعات لمجلس معلومات سوق السيارات خلال العام الماضي.

وحلت فيكتوري الصينية فى المرتبة الثالثة بعد تمكنها من زيادة حجم مبيعاتها بنسبة 32%، مسجلة بيع 523 أتوبيسا خلال العام الماضى، مقابل 395 وحدة فى نفس فترة المقارنة.

فى المقابل، انخفضت مبيعات العلامة التجارية “بايك” بمعدل 84%، لتصل إلى 251 مركبة، مقارنة بنحو 1590 أتوبيس.

كما تراجعت مبيعات “بريليانس” فى قطاع الأتوبيسات بنسبة 47%، لتسجل 152 أتوبيسا، مقابل 287 وحدة.

مبيعات الأتوبيسات اليابانية تهبط 5% فى 2019

هبطت مبيعات الأتوبيسات اليابانية فى مصر بنسبة 5%، بعد تمكنها من بيع 6 آلاف و125 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 6 آلاف و496 أتوبيسا فى 2018.

وانخفضت مبيعات العلامة التجارية “سوزوكي” بمعدل 29.6%، لتسجل 3 آلاف و6 أتوبيسات خلال تلك الفترة، مقابل 2698 وحدة.

على الجانب الآخر، قفزت مبيعات تويوتا بنسبة 11.4% لتصل إلى 3 آلاف و6 أتوبيسات، مقابل 2698 مركبة.

كما صعدت مبيعات ميتسوبيشي اليابانية بمعدل 57.8% لتسجل بيع 808 مركبة، مقارنة بنحو 512 أتوبيسا.

«شيفروليه» تقفز بمبيعات الأتوبيسات الأمريكية 46%

قفزت مبيعات الأتوبيسات الأمريكية المنشأ بنسبة 45% بعد تمكنها من بيع 4 آلاف و288 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 2936 أتوبيسا فى 2018.

وتعود زيادة مبيعات الأتوبيسات ذات المنشأ الأمريكي إلى الطفرة التى حقتتها العلامة التجارية “شيفروليه” بعد وصول مبيعاتها إلى 4 آلاف و260 وحدة، مقابل 2936 مركبة، بنسب نمو 45%.