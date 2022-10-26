العلاقات المصرية والإماراتية.. 50 عاماً من الاستثمارات والتقارب

تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الاحتفالية التى تنظمها حكومتا مصر والإمارات بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين، تحت عنوان: «مصر والإمارات قلب واحد»، بهدف تعزيز روابط الصداقة، وأواصر التعاون، فضلًا عن صياغة مستقبل أكثر تعاونًا وإنجازًا فى مختلف القطاعات الحيوية.

يقام الحفل على مدار 3 أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الحالى، بمشاركة مجموعة من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء كلمة حول واقع ومستقبل العلاقات بين الشعبين، وتطلعات القيادة نحو تطويرها، بخلاف مسئولى جامعة الدول العربية.

وتعد «أبو ظبي» المستثمر العربى الأكبر فى مختلف القطاعات الاقتصادية بمصر، ولم تكتفِ بذلك، بل تعتزم تنويع محفظة استثماراتها مستقبلًا، مع استهداف الدخول فى قطاعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وتعزيز التكنولوجيات الحديثة المتصلة بمواجهة تحديات التغير المناخى.

يشار إلى أن العلاقة بين مصر والإمارات تعود إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، إذ كانت القاهرة من أوائل الدول التى أيدت بشكل مطلق إعلان الاتحاد، ودعمته باعتباره ركيزة الاستقرار إقليمياً ودولياً.