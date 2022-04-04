العلاقات المصرية الفرنسية والصينية تتصدر مناقشات «خارجية الشيوخ»

أعلنت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة د. عفت السادات عن عقد اجتماعين الأسبوع المقبل عقب انتهاء الجلسة العامة.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الأول يوم الأحد القادم لمناقشة العلاقات المصرية الفرنسية، ويناقش الاجتماع الثاني يوم الإثنين “العلاقات المصرية الصينية”بحضور ممثلي الحكومة.

وكانت اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات خلال الفترة الماضية حيث عقدت اجتماع ناقشت فيه العلاقات المصرية المصرية الروسية و كذلك العلاقات مع دول القارة الافريقية و اكد اعضاء اللجنة على حرص ألدولة المصرية على دعم علاقاتها بكافة دول العالم على كافة المستويات إقليميا وعربيا ودوليا.

وأشاد د. عفت السادات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ببيان وزارة الخارجية الذي أعرب عن بالغ الإدانة لما تشهده الأراضي الفلسطينية من تصعيد إسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، وما تخلَّلته من مواصلة اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين لساحة المسجد الأقصى المُبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلًا عن استمرار وتيرة عمليات استهداف المواطنين الفلسطينيين.

وأيد السادات ما ورد في بيان وزارة الخارجية من ضرورة تجنب التصعيد وبشكل فوري، خاصة خلال شهر رمضان المبارك والأعياد المسيحية واليهودية، مع عدم الانزلاق إلى دوائر من العنف التي تحول دون تحقيق الاستقرار المنشود، وتُكرس لمُناخ التوتر الذي لن يفضي سوى إلى مزيد من التصعيد المُتبادل.

وأكد السادات على أهمية الموقف المصري الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي لتوفير الحماية الواجبة للمدنيين الفلسطينيين، وكذا وقف أي مُمارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى وسائر المُقدسات الدينية وهوية مدينة القدس الشرقية.