«العلاج الطبي» يتصدر تعويضات نشاط التأمين بنسبة 45% في يوليو 2022 (جراف)

بدا “العلاج الطبي” متصدرًا تعويضات نشاط التأمين في يوليو 2022، بنسبة 45.28%، وتلاه “السيارات التكميلية” الذي بلغت نسبته 28.39%، أما نسبة “الحوادث والمسئوليات” فقد وصلت إلى 10.67%، وجاء من بعده “الحريق” بنسبة 5.67%.

أما تعويضات التأمين “الهندسي” فقد جاءت في المركز الخامس بنسبة 2.91%، ليوليو 2022، بينما بلغ “السيارات الإجبارية” 2.76%، في حين أن السابع قد كان لنشاط “الطيران” الذي بلغت نسبته 1.43%.

أما المراكز من الثامن إلى العاشر، فلم تتعدَ نسبها مجتمعة الـ1%.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر يوليو والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في يوليو من العام الحالي قد وصلت إلى ما تعدّى حاجز الـ760 مليون جنيه، بتحسّن بلغت نسبته 9,8% عن نفس الشهر العام الماضي.

كما زادت قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 47.2%، حتى بلغت ما يُربي على 1,3 مليار.

وفي الجراف التالي نسب تعويضات أنواع التأمين في يوليو 2022: