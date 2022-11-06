«العلاج الطبي» يتصدر أقساط التأمين في أول 8 شهور من 2022 (جراف)

تصدرت أقساط “العلاج الطبي” بقية الأنشطة التأمينية، في الفترة من بداية يناير إلى آخر أغسطس 2022 بنسبة بلغت 23.5% تقريبًا، وتلاه “السيارات التكميلية” الذي بلغت نسبته ما زاد قليلًا عن 21.5%، أما نسبة “الحريق” فقد وصلت إلى ما ناهز 17%، وجاء من بعده “الحوادث والمسئوليات” بنسبة 11% تقريبًا.

أما التأمين “الهندسي” فقد جاء في المركز الخامس بنسبة 8%، لأول 8 شهور من 2022، بينما بلغ “البترول” 7.5%، في حين أن السابع قد كان لنشاط “النقل البحري” الذي بلغت بنسبته 3%.

وكان المركز الثامن لـ”الطيران”، الذي بلغت نسبته 2.5% تقريبًا، وقد وصل “أجسام السفن” إلى 2% تقريبًا، ليكون بذلك التاسع من حيث الترتيب، أما المرتبة العاشرة فوصلت نسبتها إلى 1.5%، وكانت لـ”النقل الداخلي”، بينما “السيارات الإجبارية” فسجلت نسبة 1% من الإجمالي.

وبالحديث عن الأنواع الأخرى التأمينية، فإنها لا تتعدى نسبها مجتمعة الـ1%.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد ناهز 15,2 مليار جنيه، منذ بداية يناير حتى آخر أغسطس من العام الجاري.

في حين أن ما حُصّل من الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال في الشهور الـ8 الأولى من العام الحالي قد جاوز 22,3 مليار جنيه، بنسبة تحسن بلغت 17% عن العام الماضي، مما يجعل نسبة نمو قيم الأقساط المحصّلة إجمالًا 13%.

وفي الجراف التالي نسب أقساط أنواع التأمين في الشهور الـ8 الأولى من 2022: