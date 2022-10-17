«العلاج الطبي» يتصدر أقساط التأمين بنسبة 25% فى أول 7 شهور من 2022 (جراف)

تصدرت أقساط “العلاج الطبي” بقية الأنشطة التأمينية، في الفترة من بداية يناير إلى آخر يوليو 2022 بنسبة بلغت 25.31، وتلاه “السيارات التكميلية” الذي بلغت نسبته 21.55%، أما نسبة “الحريق” فقد وصلت إلى 17.59%، وجاء من بعده “الحوادث والمسئوليات” بنسبة 11.42%.

أما التأمين “الهندسي” فقد جاء في المركز الخامس بنسبة 8.75%، لأول 7 شهور من 2022، بينما بلغ “البترول” 7.76%، في حين أن السابع قد كان لنشاط “النقل البحري” الذي بلغ بنسبته 2.86%.

وكان المركز الثامن لـ”أجسام السفن”، الذي بلغت نسبته 2.10%، وقد وصل “السيارات الإجبارية” إلى 1.44% ليكون بذلك التاسع من حيث الترتيب، أما المرتبة العاشرة فوصلت نسبتها إلى 1.12%، وكانت لـ”النقل الداخلي”.

وبالحديث عن الأنواع الأخرى التأمينية، فإنها لا تتعدى نسبها مجتمعة الـ1%.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر يوليو والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن أن قيمة الأقساط المحصّلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات قد ناهز 12,3 مليار جنيه، منذ بداية يناير حتى آخر يوليو من العام الجاري.

في حين أن ما حُصّل من الأقساط للأشخاص وتكوين الأموال في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي قد جاوز 19,6 مليار جنيه، بنسبة تحسن بلغت 21% عن العام الماضي، مما يجعل نسبة نمو قيم الأقساط المحصّلة إجمالًا 12%.

وفي الجراف التالي نسب أقساط أنواع التأمين في الشهور السبعة الأولى من 2022: