«العلاج الطبي» في صدارة تعويضات التأمين لأول 7 شهور من 2022 (جراف)

بدا نشاط “العلاج الطبي” متصدرًا تعويضات التأمين منذ بداية يناير إلى آخر يوليو 2022، بنسبة 43.42%، وتلاه “السيارات التكميلية” الذي بلغت نسبته 25.98%، أما نسبة “الحريق” فقد وصلت إلى 9.44%، وجاء من بعده “الحوادث والمسئوليات” بنسبة 7.10%.

أما تعويضات التأمين “الهندسي” فقد جاءت في المركز الخامس بنسبة 5.33%، للشهور الـ7 الأولى من 2022، بينما بلغ “السيارات الإجبارية” 2.76%، ليكون بذلك في المرتبة السادسة، في حين أن السابع قد كان لنشاط “البترول” الذي بلغت نسبته 2.20%.

وجاء بالمركز الثامن “الطيران” الذي سجل نسبة 1.19%، في ذات الفترة السالفة من العام الحالي، بينما التاسع كان بنسبة 1.18% لـ”أجسام السفن”، واستطاع “النقل البحري” أن يصل إلى نسبة 1.04% ليكون بذلك في المرتبة العاشرة.

وبذكر تعويضات الأنواع التأمينية الأخري، فإنها لا تتعدى نسبها مجتمعة الـ1%.

وكان تقرير الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية لشهر يوليو والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية للعام الجاري، قد كشف عن قيم التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات في الشهور السبع الأولى من العام الحالي، والتي وصلت إلى زيادة طفيفة عن 5,7 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيم التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 35%، حتى بلغت ما يُربي على الـ15 مليارًا، للشهور السبع الأولى من 2022.

وفي الجراف التالي نسب تعويضات أنواع التأمين في أول 7 شهور من 2022: