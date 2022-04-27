قال الدكتور أحمد عزت أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعى، إن الدكتور خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة ، واللجنة العليا للتكليف بالوزارة، ,وافق على تكليف دفعة 2020 من خريجى كليات العلاج الطبيعى كاملة “الخاص والحكومى”.

وأشار عزت، إلى أنه خلال اجتماع فى مجلس النواب جمع وزير الصحة والنقيب العام للعلاج الطبيعي الدكتور سامى سعد، طلب النقيب بدوره من الوزير تكليف دفعة 2020 و تصور وأفكار للدفعات المقبلة، لافتا إلى أنه بناء على ذلك تم الموافقة على تكليف كل خريجيىن الدفعة.

ووجه الشكر للدكتورة نيفين عوني مدير عام العلاج الطبيعي بوزارة الصحة، ومديرى إدارات العلاج الطبيعى بالمديريات، تقديرا لجهودهم المبذولة للحصول على الموافقة لتكليف الدفعة، لافتا إلى أن سيتم الإعلان الرسمى لبدء تكليف الدفعة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

يذكر أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وافق على تكليف أطباء الأسنان من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة 2020.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أطباء الأسنان من خريجي دفعة 2020 سيتم تكليفهم من خلال التنسيق الإلكتروني العام طبقاً لـ (المجموع، الاحتياجات، الرغبات، التوزيع الجغرافي).

ومن جانبها، أشارت الدكتور سحر حلمي، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، إلى أن عدد أطباء الأسنان دفعة 2020 بلغ 8 آلاف و375 طبيبا، بينهم 3 آلاف و555 طبيبا، من خريجي الجامعات الحكومية، بينما بلغ عدد خريجي الجامعات الخاصة 4 آلاف و820 طبيبا.

وأوضحت «حلمي» أن الأطباء سيتم تكليفهم على مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية والجهات التابعة للوزارة وبعض الجهات الخارجية، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تسجيل الرغبات في الجرائد الرسمية.