تواصل العقود الآجلة لمحصول القمح الصعود ومخاوف تحاصر صادرات روسيا وأوكرانيا، بحسب ما نقلته فضائية العربية.

وأوضحت أن العقود الآجلة لمحصول القمح تواصل صعودها وسط احتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

وقالت إن العقود الآجلة للقمح في شيكاغو واصلت صعودها من أدنى إغلاق لها في شهر يوم الجمعة وذلك بفعل احتمالات فرض مزيد من العقوبات على روسيا.

ومن المتوقع أن يؤدي المزيد من العقوبات إلى شلل صادرات الحبوب الروسية.

في حين أن الشحنات من أوكرانيا متوقفة بشكل كامل وسط إغلاق موانئها على البحر الأسود، فيما تواجه الخطر أكثر من ربع صادرات القمح والشعير السنوية في العالم ونحو خمس شحنات الذرة بسبب الحرب.