العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد انخفاضًا هامشيًا

سجلت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضًا هامشيًا، بتعاملات ما قبل افتتاح أولى جلسات الأسبوع، اليوم الإثنين، وفق ما أورده موقع إنفيستنج دوت كوم.

وهبطت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.05% أو بحوالى 19.00 نقطة إلى 34,993.00 نقطة تقريبا.

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، مسجلة 15,874.25 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.14%.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بى 500 بنسبة 0.08% تقريبا، لتسجل 4,523.75 نقطة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأسهم الأمريكية كانت قد أغلقت نهاية تعاملاتها الأسبوعية، يوم الجمعة؛ على ارتفاع هامشي للغاية بكافة مؤشراتها الرئيسية، حيث اختتم مؤشر داو جونز التداولات على ارتفاع بنسبة 0.01% لتصل إلى 34,947.28 نقطة.