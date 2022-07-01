العقود الآجلة للقمح محت في يونيو كل مكاسبها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية

تراجعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو في شهر يونيو بأكثر من 19% لتمحو كل مكاسبها منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت روسيا أنها سحبت قواتها من جزيرة “الأفعى” الأوكرانية في البحر الأسود، بعد أن قالت القوات الأوكرانية إنها انسحبت تحت هجوم مكثف.

تراجع العقود الآجلة للقمح

ووصفت وزارة الدفاع في موسكو القرار بأنه بادرة حسن نية تهدف إلى تسهيل شحنات الحبوب من أوكرانيا، رغم غياب أي إشارة بشأن اتفاق طال انتظاره بشأن عمليات التسليم بهدف تخفيف أزمة الغذاء عالميا.

وانخفضت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو بنسبة 1.3% مدعومة بأنباء الانسحاب.

وكافحت القوات الروسية للاحتفاظ بالجزيرة الصغيرة والاستراتيجية قبالة الساحل، وسط هجمات صاروخية ومدفعية شرسة تشنها القوات الأوكرانية.

وألقت كييف وحلفاؤها في الولايات المتحدة وأوروبا، باللوم على موسكو بمنع تصدير الحبوب ومنتجات غذائية حيوية أخرى من أوكرانيا منذ الغزو الذي أمر به الرئيس فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي.

ويشير الكرملين بأصابع الاتهام إلى كييف فيما يتعلق بالاضطرابات، وفشلت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حتى الآن في التوصل إلى حل لاستئناف عمليات تسليم الحبوب إلى المستوردين.