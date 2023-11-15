العقود الآجلة لخام الحديد تصعد إلى 130 دولارا للطن لأول مرة منذ مارس

وصلت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة إلى 130 دولاراً للطن لأول مرة منذ مارس، نتيجة تحسن توقعات الطلب على الصلب في الصين، التي تخطط لموجة تحفيزات جديدة لدعم قطاع العقارات المتعثر، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفع مكون صناعة الصلب بمقدار الثلث من أدنى مستوى له هذا العام في أواخر مايو. وتجاوز خام الحديد حاجز الـ130 دولاراً بعد أن أفادت “بلومبرج” بأن بكين تخطط لتوفير ما لا يقل عن تريليون يوان (137 مليار دولار) من التمويل منخفض التكلفة، لبرامج تجديد القرى الحضرية في البلاد، وبرامج الإسكان ميسور التكلفة في البلاد.

صعود العقود الآجلة لخام الحديد

تعد الخطة خطوة كبيرة في جهود السلطات لوضع حد لأكبر انكماش في قطاع العقارات منذ عقود، والذي أثر على النمو الاقتصادي وثقة المستهلك. وتأتي بعد اتخاذ الحكومة قراراً الشهر الماضي بإصدار تريليون يوان إضافية من السندات السيادية هذا الربع، مع تخصيص جزء من الأموال لصالح مشاريع البناء.

كذلك، تساعد التوقعات بإعادة تخزين خام الحديد قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في فبراير، في تحسين توقعات الطلب، وهو ما يعوّض القلق بشأن قطاع العقارات، الذي كان يمثل 40% من الطلب الصيني على هذه السلعة قبل انكماش السوق العقارية.

محاولات إنقاذ

تبذل بكين جهوداً لاستعادة الثقة في الصناعة المتعثرة، في محاولة لإنقاذ مطور عقارات رئيسي بعد السماح لاثنين آخرين بالتخلف عن السداد.

في الوقت نفسه، عاود الاقتصاد الصيني الانكماش في أكتوبر، فيما تقترب مخزونات خام الحديد في البلاد من أدنى مستوياتها منذ 2016.

قال ستيفن يو، الباحث في مجال الحديد لدى شركة “ماي ستيل” (Mysteel)، إن معنويات المستهلكين تتعزز بسبب المشهد الاقتصادي الإيجابي على الصعيدين المحلي والخارجي، مشيراً أيضاً إلى أنباء متعلقة بخطط التحفيز في بكين، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

يراقب المستثمرون أيضاً احتمال تدخل بكين للحد من ارتفاع أسعار خام الحديد أو خفض إنتاج الصلب. قالت مجموعة “تشاينا مينرال ريسورسز” ، وهي شركة حكومية أنشئت لتعزيز مشتريات البلاد من خام الحديد، الأسبوع الماضي إن الأسعار وصلت إلى مستويات لا يمكن تحملها.

انخفض إنتاج الصين من الصلب الخام إلى أدنى مستوى له هذا العام في أكتوبر، بعد أن قلصت بعض المصانع عملياتها وسط هوامش الربح الضئيلة وانعدام اليقين بشأن الطلب.

ارتفع خام الحديد بنسبة 2.1% عند 130.90 دولار للطن في سنغافورة عند الساعة 1:06 مساءً بالتوقيت المحلي. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة في داليان وأسعار الصلب في شنغهاي.