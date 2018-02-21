العقاري يخفض أسعار الفائدة على الشهادات الإدخارية ما بين 0.75%و1%

سهير محمد أجرى البنك العقارى المصرى العربى تخفيض لأسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير بمقدار 1% والشهادات ذات العائد الثابت بنسبة تتراوح ما بين 0.75% و1% وانتهى اجتماع لجنة الاليكو بالبنك إلى خفض الفائدة كل الشهادات الادخارية حيث خفض…

سهير محمد

أجرى البنك العقارى المصرى العربى تخفيض لأسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير بمقدار 1% والشهادات ذات العائد الثابت بنسبة تتراوح ما بين 0.75% و1%

وانتهى اجتماع لجنة الاليكو بالبنك إلى خفض الفائدة كل الشهادات الادخارية حيث خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية من 16% إلى 15.25% كعائد شهرى أو ربع سنوى أو نصف سنوى بالاضافة الى شهادات العائد التراكمة لمدد 3و4و5 سنوات

ويمتلك البنك العقارى باقة متنوعة من الشهادات الإدخارية ذات الاجال المختلفة من عام إلى 7 سنوات

وخفض البنك سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير المرتبطة بالكوريدور بواقع 1% ويمتلك البنك شهادة الكنز ذات العائد المتغير والتى وصلت الى 17.75% وشهادة الثقة لثلاث سنوات بعائد نصف سنوى بعد الخفض % 15.5625 وشهادة 5 سنوات بعائد نصف سنوى % 15.8125

فى حين أبقت لجنة الاليكو على أسعار الفائدة على حسابات التوفير دون تغيير

وخفض البنك المركزى الخميس الماضى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض

