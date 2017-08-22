العقاري يخترق نشاط التجزئة المصرفية مطلع 2018

محمد سالم:يعكف البنك العقارى المصرى العربى، على الانتهاء من تدشين الإدارة الجديدة الخاصة بقروض التجزئة المصرفية، واختيار وإعداد كوادرها، تمهيدا لبدء تفعيلها مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات لـ«المال»، إن نشاط التجزئة وتمويل

محمد سالم:

يعكف البنك العقارى المصرى العربى، على الانتهاء من تدشين الإدارة الجديدة الخاصة بقروض التجزئة المصرفية، واختيار وإعداد كوادرها، تمهيدا لبدء تفعيلها مطلع العام المقبل على أقصى تقدير.

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريحات لـ«المال»، إن نشاط التجزئة وتمويل والأفراد، يقتصر حتى الأن على التمويل العقارى، بمحفظة تقترب من 800 مليون جنيه.

وأضاف أنه يجرى العمل لإضافة منتج ثان ممثلا فى القرض الشخصى، بضمان تحويل الراتب لموظفى الشركات، وسيكون متاحا أوائل العام المقبل، بهدف تحقيق محفظة تقدر بنحو 200 مليون جنيه، فى السنة الأولى من التشغيل.

وأوضح أن البنك يعتزم تأسيس إدارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الـSMEs، عقب استكمال منظومة توفير منتجات التجزئة المصرفية والمعاملات التجارية.

وأشار إلى تركيز خطة البنك فى العام المالى الجارى 2017-2018، على التوسع فى منح القروض وتنقية محفظة الائتمان، لافتا إلى دراسة مصرفه المشاركة فى قرض يتم تسويقه لصالح شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه.

كان رئيس البنك قد كشف فى تصريحات لـ “المال” قبل أيام، عن وصول إجمالى المديونيات الرديئة لمستوى 6.5 مليار جنيه، تمثل 50 % من حجم محفظة قروض البنك، التى تصل إلى 13 مليار جنيه، مشيرا إلى أن «العقارى» يسعى لإجراء تسويات لديون بـ 750 مليون جنيه، خلال العام المالى الجارى 2017-2018.

كما أوضح أن البنك قام بتوقيع تسويات مع متعثرين بقيمة 450 مليون جنيه، خلال العام المالى 2016/2017، كما قام بيبع أصول عقارية بقيمة 400 مليون جنيه، خلال نفس العام، موضحا أن محفظة الأصول التى آلت ملكيتها للبنك تصل إلى 4 مليارات جنيه.

ويشكل فندق لونج بيتش، أحد أهم الأصول العقارية التى يسعى البنك لتسويقها، وكشف «محى الدين» عن تلق أكثر من عرض خلال الأعوام الماضية لشراء الفندق، لكنها لم ترتق إلى التقييم المحدد من لجان صرف داخلية.

حصل «العقارى المصرى العربى» على الفندق نظير تسوية وقعها منذ أعوام مع مجموعة «المهندسين المصريين»، ويضم 950 غرفة، وتديره شركة العقارى للتنمية السياحية، التى يبلغ رأسمالها 110 ملايين جنيه.

كانت إحدى شركات التسويق العقارى، قد تولت الترويج للفندق عقب ثورة 25 يناير 2011، بقيمة تصل إلى مليار جنيه، لكن الظروف الاقتصادية حالت دون إتمام عملية البيع.

وبحسب قواعد البنك المركزى المصرى، فإنه من غير المسموح للبنوك الاحتفاظ بأصول التسويات أكثر من 5 أعوام.