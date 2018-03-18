العقاريون يستبعدون منافسة الإسكان لهم بالعاصمة الجديدة

محمود زكي:تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية للبيع، خلال الفترة القادمة، مع الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة منه، ولم تحدد الوزارة حتى الأن سعر المتر بالوحدات المطروحة، التى تستهدف شريحة مختلفة عن تلك التى تستهدفها الشركات العقارية.قال محمد شلبى رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة

محمود زكي:

تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات الحى السكنى بالعاصمة الإدارية للبيع، خلال الفترة القادمة، مع الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة منه، ولم تحدد الوزارة حتى الأن سعر المتر بالوحدات المطروحة، التى تستهدف شريحة مختلفة عن تلك التى تستهدفها الشركات العقارية.

قال محمد شلبى رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العقارى، إن حجم الطلب على العاصمة الإدارية الجديدة كبير للغاية، وهو ما يعنى عدم وجود منافسة بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان خاصة وأن طرح الإسكان للوحدات السكنية بالعاصمة الجديدة، لن يؤثر على مبيعات الشركات العقارية التى تطرح مشروعات سكنية بالمدينة.

وأضاف أن الدولة تستهدف 6 ملايين مواطن لإشغال المدينة، وهو ما يعنى أن المدينة خصبة للاستثمار والطلب عليها لأن الإسكان تستعد لطرح الحى السكنى فى شهر إبريل القادم، وهو ما يعنى أن هناك فاصل زمنى بين مشروعات القطاع الخاص والحى السكنى المطروح من قبل وزارة الإسكان.

وأوضح أن القطاع الخاص سيبدأ تسليم وحداته السكنية بالعاصمة الجديدة خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو ما يعطى ميزة للشركات العقارية بوجود وحدات مسكنه بالفعل من الأفراد.

ولفت إلى أن طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية يزيد الطلب على مشروعات القطاع الخاص، خاصة أن المنطقة وقتها ستكون بها عدد الأسر وبالتالى وجود حياة حقيقية بالمدينة.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًا بإنهاء التراخيص والقرار الوزارى الخاص بالمشروع ومن المتوقع الإنتهاء منه خلال الشهر الحالى مشيرًا إلى أن الشركة نجحت فى بيع كابيتال هايتس واحد وتم البدء فى بيع كابيتال هايتس 2 خلال الفترة الحالية.

بينما قال هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا أن الشركة نجحت فى بيع %30 من مشروع البسكو مشيرًا إلى أن الشركة تنتظر إستلام القرار الوزارى خلال الإسبوع الحالى.

وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع 5 شركات مقاولات للتنفيذ الفورى للمشروع فور إنهاء التراخيص حيث من المتوقع أن يتم تنفيذه على أربع سنوات على أن يتم تسليم المشروع فى العام الخامس من انهاء التنفيذ.

وأوضح أن مصر إيطاليا تستهدف بيع %30 من المشروع خلال العام الحالى 2018 مشيرًا إلى أن العاصمة الجديدة تعد مدينة جاذبة للطلب وهو ما تشير إليه النتائج الخاصة بمبيعات الشركات.

وأوضح أن مساحة العاصمة الجديدة تبلغ 200 ألف فدان وهو ما يعادل أربعة أمثال مساحة القاهرة الفاطمية وهو ما يعنى أنها أرض خصبة للإستثمار.

وأكد أن حجم المبيعات لشركات التطوير العقارى أكبر دليل على ذلك مشيرًا إلى أن تخطيط العاصمة تخطيط عبقرى يسمح بجذب الاستثمارات إليها بصورة كبيرة.

وأوضح أن مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع على مساحة 200 فدان يتم تنفيذه على أربعة مراحل حيث تبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع حوالى 16 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الشركة تخاطب فئة معينة من المجتمع لا تتجاوز %10 على عكس الفئة التى تخاطبها الوزارة فى مشروعاتها التى تطرحها للأفراد وهو ما يعنى أن هناك مستهدفات بيعية مختلفة لكل من القطاع العام والخاص فى العاصمة.

وكان قد بدأ العمل فى الحى السكنى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى مايو من العام الماضى، والذى يتضمن نحو 23 ألف وحدة سكنية، جارى الانتهاء من نحو 17 ألف وحدة منها، وجارى تنفيذ نحو 4 آلاف فيلا وتاون هاوس بمساحات متنوعة تبدأ من 200 متر وحتى 400 متر.

وفى السياق ذاته قال محمد كامل مدير الإستشارات العقارية بشركة هومرز للتسويق العقارى إن الوحدات المطروحة من جانب وزارة الإسكان تخاطب شريحة مختلفة حتى وإن كان بأسعار أقل من أسعار الوحدات المطروحة من المطورين العقاريين خاصة وأن المطورين يعتمدون فى تنفيذ مشروعاتهم على تنفيذ وتشطيب أعلى بالإضافة إلى تقديم خدمات ليست متواجدة بمشروع الحى السكنى بالعاصمة الجديدة.