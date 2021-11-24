«العقارية للبنوك»: حجز دعوى نزاع بنك مصر إلى الحكم في ديسمبر

أفصحت شركة العقارية للبنوك الوطنية ، اليوم الأربعاء، عن حجز دعوى قضائية مالية رفعها بنك مصر ضدها إلى الحكم بجلسة 29 ديسمبر المقبل.

وقالت العقارية للبنوك فى بيان مختصر للبورصة، إن هذه الدعوى كان مقرر نظرها من قبل محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 29 يوليو الفائت وتم تأجيلها إلى جلسة 30 سبتمبر ،ثم إلى 20 و23 نوفمبر لتقديم المذكرات والمرافعة.

ويختصم بنك مصر فى دعواه شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى جانب العقارية للبنوك للمطالبة بمستحقات مالية. ولم يذكر الإفصاح موضوع الدعوى أو تفاصيل أخرى.

وتشتبك العقارية للبنوك الوطنية فى نزاع قضائى موازى منظور أمام محكمة شمال القاهرة (مدنى -كلى) ضد شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير .

العقارية للبنوك : حجز دعوى ضد مدينة نصر للإسكان للحكم فى ديسمبر

مدينة نصر للإسكان

ويختص موضوع النزاع بمستحقات مالية على مدينة نصر للإسكان والتعمير تصل إلى 24.8 مليون جنيه تختص بمشروع إنشاء 32 عمارة بمدينة السادس من أكتوبر (محل النزاع).

وأجلت هيئة محكمة شمال القاهرة الدعوى أكثر من مرة (14 مارس، 16 مايو، 11 يوليو)، كما جرى تأجليها إلى جلسة 19 سبتمبر ثم 21 نوفمبر الجارى إلى أن تقرر حجزها للحكم بجلسة 26 ديسمبر القادم.

وطلبت الشركة فى سبتمبر الماضى إدخال أربعة شركات للنزاع، هم : دى إم إيه للهندسة والمقاولات، بنيان للإنشاءات الحديثة، العربية للتوريدات والمقاولات، مصر للإنشاء والتعمير.

وقالت العقارية، إن إدخال هذه الشركات فى النزاع يهدف إلى مطالبتها برد المبالغ التى صرفت إليهم من مدينة نصر للإسكان والتعمير بدون وجه حق.

وتعمل العقارية للبنوك الوطنية للتنمية فى مجالات البناء والهندسة منذ عام 1985، وأدرجت فى البورصة منذ هي شركة أبريل 1992.

العقارية حصلت على حكم ضد الصعيد للمقاولات بقيمة 9.9 مليون جنيه

وحصلت العقارية فى (25 فبراير الماضى) على حكم قضائى لصالحها بقيمة 9.9 مليون جنيه فى نزاع شركة الصعيد العامة للمقاولات معها.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن محكمة استئناف مدني شمال القاهرة قررت تأييد الحكم الابتدائي الصادر لصالحها على الصعيد للمقاولات.

وطالبت الصعيد العامة للمقاولات فى هذه الدعوى بسداد مديونية واجبة على العقارية للبنوك بنحو 14.5 مليون جنيه صدر حكم بهما سابقًا في دعوى عدم التزامها بسداد أقساط عدد 2 برج سكني.

ويرجع أصل الموضوع إلى شهر مارس 2010، عندما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك مع الصعيد للمقاولات على شراء عدد 2 برج سكني بمشروع دارنا بمنطقة القطامية، ولكنها لم تلتزم بسداد الأقساط بحسب الصعيد للمقاولات.

وقررت الصعيد للمقاولات في 2013 رفع دعوي ضد العقارية للبنوك، وحصلت على حكم بتمكينها من حبس البرجين وعدم تسليمهما لحين تسديد الأقساط والغرامات بواقع 14.5 مليون جنيه.

واستأنفت العقارية للبنوك ضد الحكم ، وقررت المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة. ونظرت الدعوى فى عدة جلسات على مدار السنوات الماضية وصولات إلى حجزها للحكم فى فبراير القادم.

واحتجت العقارية للبنوك على الصعيد للمقاولات بتأخرها فى إنهاء المرافق والتشطيبات النهائية الخاصة بالعمارتين، بما دفعها إلى توصيل كل المرافقة وإنهاء الأعمال بالكامل.

إحالة دعوى أخرى ضد جهاز الشيخ زايد إلى وزارة العدل

محكمة مصرية

وتتنازع العقارية للبنوك الوطنية مع جهاز مدينة الشيخ زايد فى دعوى قضائية موازية تنظر حاليا فى المحاكم، وقالت الشركة فى 23 ديسمبر الماضى إنها قامت بسداد مبلغ الأمانة، وتمت إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل (لم يحسم فيها بعد).

وتطالب الشركة فى هذه القضية بمبلغ 3 ملايين جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة الشيخ زايد، إضافة إلى التعويضات.

ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أن لجنة فض المنازعات أيدت وجهة نظرها، وأوصت بأحقيتها في الحصول على مستحقاتها كاملة.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها صافى خسائر قدرها 2.6 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 2.4 مليون خلال عام 2019.