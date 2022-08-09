«العقارية»: جميع الحفلات والعروض الترفيهية تخضع لـ«ضريبة الملاهي» بنسب 5 إلى 30% من تذكرة الدخول

أكد أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن جميع الحفلات والعروض الترفيهية تخضع لضريبة الملاهي بنسب تتراوح من 5% إلى 30% من مقابل الدخول «التذاكر» حسب نوع العرض أو الحفل والمكان الذي يقام فيه.

إعفاء الحفلات القومية بعد موافقة مجلس الوزراء

وأوضح أنه يتم إعفاء الحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي بعد موافقة مجلس الوزراء، والحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام بعد موافقة وزير المالية.

أوضح أنه يتم فرض 5% من مقابل الدخول لعروض الأفلام والأوبرا والبالية، والسيرك وحفلات الأوركسترا السيمفوني وفرق الموسيقى العربية، و 10% من مقابل الدخول لعروض دور المسرح، وحدائق الملاهي، والحفلات العامة في النوادي، والألعاب الميكانيكية والكهربائية، والألعاب السحرية، و20% من مقابل الدخول لعروض الأفلام الأجنبية، وسباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحلات صيد الحمام، و25% من مقابل دخول حفلات الموسيقى الآلية والصوتية، أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى، و30% من مقابل الدخول للحفلات التى تقام بصالات الديسكو بالفنادق والكازينوهات وغيرها.