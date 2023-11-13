«العقارات» يهيمن على 26.6% من التداولات القطاعية بالبورصة المصرية بجلسة الأحد (جراف)

هيمن قطاع العقارات على 26.6% من التداولات القطاعية بالبورصة المصرية بجلسة أمس، بتداولات قيمتها 866 مليون جنيه، بعدد 27 ألف عملية منفذة على 406 مليون ورقة مالية.

جاء في المرتبة الثانية مباشرة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بحصة 17%، بقيمة تعاملات 553 مليون جنيه، وثالثا جاء قطاع الموارد الأساسية بحصة 13.1%، بقيمة تداولات 427 مليون جنيه.

ورابعا جاء قطاع الاتصالات والإعلام بنسبة 9.8% من التعاملات، بقيمة 317.7 مليون جنيه، وخامسا جاء قطاع البنوك بحصة 5.3%، بتعاملات قيمتها 172 مليون جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأحد على تباين، انحدر فيه المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بالهبوط وحيدا بنسبة 1.65%، ليغلق عند مستوى 23910 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنسبة 1.58%، مغلقا عند مستوى 4732 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.74%، مغلقا عند مستوى 6960 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي 1.18%، بما قيمته 19 مليار جنيه، مغلقا عند مستوى 1.613 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.632 تريليون جنيه بالتعاملات السابقة.

وسجلت التداولات 39.7 مليار جنيه، عبر التداول عليه 1.450 مليار ورقة مالية، من خلال 134 ألف عملية منفذة، وهيمنت أدوات الدخل الثابت (الأذون/ السندات) على 91.79% من التعاملات، بينما كان نصيب الأسهم 8.21% فقط.