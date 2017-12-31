العقارات يقود صعود البورصة في الربع الرابع

مصطفى طلعت ذكر تقرير صادر عن البورصة نجاح قطاع العقارات، في قيادة صعود البورصة، خلال تعاملات الربع الرابع من العام الحالي( آخر 3 شهور). وتصدر القطاع قائمة القطاعات النشطة، من حيث كمية التداول، خلال الفترة المذكورة، بتداول 5.48 مليار ورقة مالية، في حين جاء قطاع الخدمات المالية في المرتب

مصطفى طلعت



ذكر تقرير صادر عن البورصة نجاح قطاع العقارات، في قيادة صعود البورصة، خلال تعاملات الربع الرابع من العام الحالي( آخر 3 شهور).



وتصدر القطاع قائمة القطاعات النشطة، من حيث كمية التداول، خلال الفترة المذكورة، بتداول 5.48 مليار ورقة مالية، في حين جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية ببيع وشرا 5.41 مليار ورقة مالية.



جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة سجلت إرتفاعات جماعية، خلال الربع الرابع، إذ صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 3% إلى 15019 نقطة، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 4.05% إلى 828 نقطة، وإمتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا “egx100” بنحو 6.46% ليغلق عند 1972 نقطة.

