العقارات يقتنص 24.2% من تنفيذات مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

اقتنص العقارات صدارة المؤشرات القطاعية بالبورصة المصرية من حيث قيم التداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 24.2% من قيم تداولات ا بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن البورصة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع البنوك اقتنص 14.5% من التعاملات بقيمة 908.7 مليون جنيه، ليأتي في المرتبة الثانية، بينما جاء ثالثا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 13.2%، بقيمة 825.59 مليون جنيه.

ورابعًا جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 9.1%، بقيمة تداولات 572.66 مليون جنيه، وخامسًا جاء قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بنسبة 8.6%، بقيم تعاملات 537 مليون جنيه.