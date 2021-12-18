بورصة وشركات

العقارات يقتنص 24.2% من تنفيذات مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

تلاه البنوك وثالثًا الموارد الأساسية
منى عبدالباري 5:23 م, السبت, 18 ديسمبر 21 5:23 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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اقتنص العقارات صدارة المؤشرات القطاعية بالبورصة المصرية من حيث قيم التداولات الأسبوع الماضي، بنسبة 24.2% من قيم تداولات ا بقيمة إجمالية 1.5 مليار جنيه، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن البورصة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع البنوك اقتنص 14.5% من التعاملات بقيمة 908.7 مليون جنيه، ليأتي في المرتبة الثانية، بينما جاء ثالثا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 13.2%، بقيمة 825.59 مليون جنيه.

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ورابعًا جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 9.1%، بقيمة تداولات 572.66 مليون جنيه، وخامسًا جاء قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بنسبة 8.6%، بقيم تعاملات 537 مليون جنيه.

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بقلم منى عبدالباري

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