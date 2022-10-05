العقارات يقتنص أعلى تداولات قطاعية للبورصة المصرية خلال أسبوع

تصدّر العقارات المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية من حيث قيمة التداول (بدون الصفقات) بتعاملات الأسبوع الماضي. وكانت حصة القطاع من التداولات 23.9%، بقيمة تعاملات 877 مليون جنيه، تلاه مباشرة البنوك بحصة 16.6% من التعاملات بقيمة 609 ملايين جنيه، وثالثًا جاء قطاع الخدمات المالية بحصة 14.9% من التعاملات بقيمة 546 مليون جنيه.

ورابعًا جاء قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 8.6% بقيمة تعاملات 316.9 مليون جنيه، وخامسًا جاء قطاع الاتصالات والاعلام بحصة 6.3% بقيمة تعاملات 231.8 مليون جنيه.

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود لمؤشرها الرئيسي “EGX30″، ومكاسب لرأس المال السوقي.

وصعد المؤشر الثلاثيني 1.87% مغلقًا عند مستوى 10010 نقاط، بينما تراجع مؤشر “EGX70” بنسبة 1.56% مغلقًا عند 2215 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.99% مغلقًا عند 3156 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 6.1 مليار جنيه، مغلقًا عند 694.2 مليار جنيه، مقارنة بـ688.1 مليار جنيه في التعاملات السابقة.