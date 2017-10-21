العقارات يتصدر القطاعات اﻷنشط بالبورصة

تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات اﻷنشط فى كمية التداول بالبورصة المصرية خلال اﻷسبوع الماضي، بكمية تداول 720.6 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار جنيه .

وجاء في الترتيب الثاني قطاع الخدمات المالية (باستنثاء البنوك) بنحو 484.7 مليون سهم بقيمة 863.5 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بكمية تداول 209.5 مليون سهم بحجم 443.2 مليون جنيه، ثم قطاع “خدمات ومنتجات صناعية وسيارات” بحجم تداول 200.4 مليون سهم بقيمة 626.5 مليون جنيه .

وفي الترتيب الخامس جاء قطاع “سياحة وترفيه” بحجم تداول 179.1 مليون جنيه بقيمة 317.6 مليون جنيه .

يشار إلى أن مؤشرات السوق هبطت بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضى، و تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.28% ليسجل 13714 نقطة، و مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 4.05% إلى 783 نقطة، و المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 3.59% إلى 1744 نقطة.

وبلغت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضى 8.6 مليار جنيه، و كمية التداول نحو 2.4 مليون ورقة مالية منفذة على 214 ألف عملية .