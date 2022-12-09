العقارات يتصدر القطاعات النشطة في البورصة الأسبوع الماضي

تصدّر قطاع العقارات قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 3.05 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن قطاع الورق ومواد التغليف قد تذيّل القائمة بتداولات هزيلة بلغت 23.2 مليون جنيه فقط.

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعات جماعية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي انتهت تداولاته الخميس، وسط دعم مشتريات للمستثمرين المصريين والعرب.

وارتفع مؤشر “egx30” الرئيسي، على مدار الأسبوع الماضي، بنسبة 9% ليصل إلى 14838 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.05% إلى 2728 نقطة، و“ egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 5.51% إلى 4019 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة حوالي 61 مليار جنيه، خلال الأسبوع، ليصل إلى مستوى 951.3 مليار جنيه.

وسجل الأجانب صافي مبيعات بقيمة 495 مليون جنيه، هذا الأسبوع، بعد أن استحوذوا على 6.5% من التنفيذات.

وحقق العرب صافي شراء بقيمة 141 مليون جنيه بنسبة استحواذ 9.8%، بينما لم يشر التقرير إلى اتجاه تعاملات المستثمرين المصريين مشيرا إلى اقتناصهم 83.7% من التنفيذات.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على صعود محدود وربح رأس المال السوقي نحو 5.5 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 35. 0%، ليغلق عند مستوى 14838 نقطة، والمؤشر السبعيني 89. 0%، إلى 2728 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا 83. 0%، ليغلق عند مستوى 4019 نقطة.