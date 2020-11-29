العقارات ومواد البناء يحققان أعلى مضاعفات ربحية بالبورصة المصرية

منذ بداية العام وحتى 26 نوفمبر الجاري

استحوذ قطاعا العقارات ومواد البناء على أعلى مضاعفات ربحية بالبورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، وحتى 26 نوفمبر العام الجاري.

منذ بداية العام وحتى 26 نوفمبر الجاري

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية سجل قطاعي مواد البناء، والعقارات مضاعفات ربحية 24.9% و 24.3% على الترتيب، وذلك خلال الفترة منذ بداية العام، وحتى 26 نوفمبر العام الجاري.

وتنوعت شركات المؤشر القطاعي للعقارات بين ما هو مدرج بالمؤشر الثلاثيني وأبرزها، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية.

وجاء من قطاع العقارات في المؤشر السبعيني، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

وفي المقابل استحوذت شركات المؤشر السبعيني على غالبية المؤشر القطاعي لمواد البناء وكان أبرزها ليسيكو مصر، والعامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني”، وجنوب الوادي للأسمنت، ومصر للأسمنت – قنا، وأسمنت بورتلاند طرة، والعربية للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، والسويس للأسمنت.