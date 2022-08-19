العقارات في صدارة القطاعات النشطة بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدَّر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 1.86 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية احتل المركز الثاني بقيمة 955.6 مليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط دعم شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 1.05% ليصل إلى 10094 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 4.89% إلى 2159 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 3.71% مسجلا 3093 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 1.8% إلى 681.7 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة تعاملات جلسة الخميس -نهاية الأسبوع- على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب بحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.36% عند 10094 نقطة، بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.12%، ليسجل 2159 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.04% مسجلًا 3093 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 64 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 61، وبقي 63 دون تغير.

وأغلقت البورصة جلسة الأربعاء، على صعود قوى للمؤشر الرئيسى، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، بحجم تداولات 1.87 مليار جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الاثنين على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 1.5 مليار جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد على أداء متباين بحجم تداولات 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى، فى وقت سابق، سيطرة التحركات الصاعدة على مؤشرات البورصة الأسبوع الحالي، ليستهدف “EGX30” مستويات 10200 نقطة على أن تنتقل إلى مستوى يدور بين 10500- 10600 نقطة.