العقارات تقود البورصة لارتفاعات جماعية

المال- خاصسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًّا، خلال تداولات الأسبوع الحالي، إذ صعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.76% إلى 13955 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 1.16% إلى 774 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.27% إلى 1740 نقطة.وذكر ت

المال- خاص





سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًّا، خلال تداولات الأسبوع الحالي، إذ صعد المؤشر الرئيسي “EGX30” بنسبة 1.76% إلى 13955 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 1.16% إلى 774 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 0.27% إلى 1740 نقطة.

وذكر تقرير صادر عن البورصة احتلال قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات، من حيث كمية التداول، بأحجام تداول بلغت 692.6 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.39 مليار جنيه، بينما جاء قطاع الرعاية الصحية في المركز الأخير بتداول 5.5 مليون ورقة مالية، بقيمة 57.6 مليون جنيه.