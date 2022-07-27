العقارات تستحوذ على 79.6% من عقود التأجير التمويلي خلال 5 أشهر (جراف)

نمت عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 112.8% عن مايو 2021، ليصل إجمالي قيمة العقود إلى 9.425 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل 4.444 مليار جنيه، مقابل الفترة نفسها بالعام الماضي وفقا للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الهيئة فى أحدث تقرير صادر عنها، إن إجمالى عدد العقود تراجع بنسبة 12.3% عن مايو 2021 لتنخفض العقود إلى 236، مقابل 269 عقدا في فبراير 2020.

وأبرمت شركات القطاع 1.416 عقدا في الخمس الأشهر الأولى من العام الجاري، بإجمالي 35.870 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.416 عقدا، بقيمة 24.934 في الفترة نفسها من عام 2020.

العقارات والأراضى تستحوذ على نصيب الأسد من عقود الشركات

وذكرت الهيئة أن “العقارات والأراضى” حصدت نصيب الأسد من العقود حيث استحوذت على 79.62% من العقود، بينما جاءت المعدات الثقيلة فى المرتبة الثانية بحصة قدرت 4.79%، فى حين استحوذت القطاعات الأخرى على النسبة المتبقية .

جراف تفاعلى يوضح تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقا للنشاط في الفترة من يناير – مايو 2022