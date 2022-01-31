«العقارات» تدفع البورصة نحو الصعود.. و«إي فاينانس» ينضم للمؤشر الثلاثيني

تلقّت البورصة المصرية، اليوم الاثنين، دفعة قوية من أسهم القطاع العقاري، بقيادة «طلعت مصطفى» الذي ارتفع 9%، أدت إلى تحسن قيم التداولات الباهتة منذ أسابيع ماضية. وأكد محللون فنيون أن القطاع العقاري شهد انتعاشة ملحوظة في النصف الثاني من جلسة اليوم، إلى جانب التحركات الصاعدة للأسهم المنضمّة حديثًا للمؤشر الرئيسي، في إطار المراجعة الدورية للمؤشرات، في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2021، والتي سيبدأ العمل بها بدءًا من الغد.

وأعلنت البورصة، اليوم، نتائج أعمال المراجعة الدورية للأسهم المكونة للمؤشرات، والتي كشفت عن دخول 4 شركات إلى المؤشر الرئيسي بقيادة «إي فاينانس» الذي انضمّ لأول مرة وارتفع خلال الجلسة بنسبة 2.5% بتداولات قدرها 25.6 مليون جنيه.

كما انضمّ للمؤشر سهم «مصرف أبو ظبي» الذي قفز 4.1%، وكذلك «أوراسكوم كونستراكشون» الذي صعد 0.33%، بينما لم تجرِ تعاملات على «بنك التعمير والإسكان».

وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعات جماعية بجلسة تداولات اليوم، وصعد “EGX30” الرئيسي بنسبة 0.29% ليصل إلى 11490 نقطة.

كما ارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.77% إلى 2118 نقطة، ونظيره “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.96% إلى 3123 نقطة.

قال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لإدارة الأصول، إن جلسة اليوم شهدت تحركات هادئة في النصف الأول منها، بعد محاولات التماسك بالقرب من منطقة 11460 نقطة، قبل أن تظهر سيولة كبيرة من القطاع العقاري بقيادة سهم «طلعت مصطفى»، الذي ارتفع بأكثر من 9%.

ولفت حسن إلى أن السوق ما زالت تقاوم منطقة الدعم المهمة عند 11450- 11500 نقطة على الأجل القصير، مشيرًا إلى أن تراجع أحجام التداول بالقرب من هذه المناطق خلال الجلسات السابقة يشير إلى أن فرصة الارتدادة كانت حتمية، وهو ما حدث بالفعل اليوم.

وأوضح أن البورصة ستستفيد من انضمام سوق للسندات لمؤشر مورجان ستانلي، والذي سيستقطب سيولة للسوق للمحلية يمكن إعادة ضخّها في الأسهم.

وأشار إلى أن المؤشر السبعيني لديه منطقة دعم قوية عند 2000 إلى 2100 نقطة، وقد يتماسك بالقرب منها، لكنه ما زال يتحرك في اتجاه هابط.

وقال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفني في شركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي اقترب من إنهاء عملية التصحيح بعد وصوله قرابة مستوى الدعم المهم عند 11400 نقطة، وارتداده منه لأعلى، مع ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول في النصف الثاني من الجلسة.

وتوقّع أن يعاود المؤشر ارتفاعه لاستهداف مستويات 11800 نقطة، ثم 12000 مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لذا تعدّ الأسهم المكونة للمؤشر الرئيسي فرصًا جيدة للاستثمار على المديين المتوسط والطويل.

ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهد ارتدادًا أيضًا من مستوى الدعم الرئيسي 2100 نقطة، ومن المرجح أن يعاود الارتفاع لاستهداف مستويات 2200 إلى 2300 نقطة خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن قيم التداولات على الأسهم سجلت اليوم 648 مليون جنيه، وجرى التعامل على 190 سهمًا ارتفع منها 85، وانخفضت أسعار 32، بينما استقر 73 عند مستويات إغلاق جلسة أمس الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيم تداولات قدرها 93.6 و27.8 مليون جنيه بالترتيب، بينما فضّل الأجانب البيع بصافي 121.4 مليون.