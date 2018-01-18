العقاد فى رحاب الفكر والفلسفة (3)



ظل الخط الفكرى حاضرًا واضحًا فى كتابات الأستاذ العقاد، فى مقالاته وكتبه، ورأيناه قد كتب فى ثلاثينيات القرن الماضى : « تذكار جيتى » (1932) إلى جوار كتابه «رجعة أبى العلاء»» (1939).. وجدير بالذكر أن كتاب « تذكار جيتى » أسبق ظهورًا بسبع سنوات من صدور كتاب حكيم المعرة، وإن كانت فصول أبى العلاء قد نشرت تباعًا بالصحف قبل سنوات من إصدار الكتاب.

وبدأ الأستاذ العقاد منذ عام 1940 يولى عناية أكبر بالإسلام والمنافحة عنه، وقد أصدر عبقرية محمد فى أعقاب تهجم جهول لأحد الأشخاص على رسول الإسلام عليه السلام، ومنذ صدور هذا الكتاب سنة 1940، والعقاد مهتم بالنبوات الكبرى، فكتب «إبراهيم الخليل أبو الأنبياء»، و«حياة المسيح»، ثم عاد سنة 1955 لكتابة «مطلع النور فى طوالع البعثة المحمدية»، وفيما بين سنة 1942 وسنة 1945، أخرج العبقريات الأربعة الشهيرة : عبقرية عمر، وعبقرية الصدّيق، وعبقرية الإمام، وعبقرية خالد، وتعددت تراجمه فى هذه الفترة لكبار الشخصيات الإسلامية، فكتب «الصدّيقة بنت الصديق» (1943)، و«عمرو بن العاص» (1944)، و«الحسين أبو الشهداء» (1945)، و«داعى السماء بلال بن رباح» (1945)، ثم «فاطمة الزهراء والفاطميون» (1953)، وتعددت تراجمه الإسلامية، ونافح بقوة عن الإسلام، فأخرج تباعًا: «الله بحث فى نشأة العقيدة الإلهية» (1947)، و«الفلسفة القرآنية» (1947)، و«الديمقراطية فى الإسلام» (1952)، ثم «الإسلام فى القرن العشرين حاضره ومستقبله» (1954)، و«حقائق الإسلام وأباطيل خصومه» (1957)، و«المرأة فى القرآن الكريم » (1959) و«الإنسان فى القرآن الكريم» (1961)، و«التفكير فريضة إسلامية» (1961) و«ما يقال عن الإسلام» (1963) إلى غير ذلك من المؤلفات والمقالات التى استعرضناها فى المجلد الثانى لمدينة العقاد.

تلازم وجوار

على أنه تَلاَزَم مع هذه الأعمال، والتى عولجت معالجة ممزوجة بالفكر والنظر والرأى، إصداره مؤلفات متميزة سبحت فى عالم الفكر والحكمة والفلسفة، سواء كانت عالمية، أو إسلامية، أو شرقية، أو غربية، فليس صحيحًا ما ظنه الدكتور لويس عوض فى أحد مقالاته أن الإسلاميات التى اهتم بها العقاد قطعته عن الفكر والأدب، ولو تابع أعماله منذ اهتمامه بالمنافحة عن الإسلام والكتابة عنه وعن عبقريات رموزه وترجمات شخصياته البارزة، لوجد أنه كتب عديدًا من المؤلفات الفكرية والفلسفية، فضلاً عن المؤلفات الأدبية، وأنه إلى جوار كتابته عن المفكرين والفلاسفة المسلمين والشرقيين، كتب عن الفلاسفة والمفكرين المسيحيين والغربيين.

مؤلفات فى الفكر والفلسفة

ففى ذات هذه السنوات، وحتى لاقى الأستاذ العقاد ربه فى مارس 1964، صنف العديد من المؤلفات التى دارت موضوعاتها فى الفكر والفلسفة، أمثال «عقائد المفكرين فى القرن العشرين» (1948)، و«فلاسفة الحكم فى العصر الحديث» (1950)، وقد تناولناه بالمجلد الأول للمدينة، و«أفيون الشعوب والمذاهب الهدامة» (1956)، وتناولناه بدوره فى المجلد الأول، و«إبليس» وما لازم معرفة الإنسان بالشيطان والشر (1958)، وأخرج فى المقابل: «جحا الضاحك المضحك » (1956)، و«الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان » (1960)، و«الإنسان فى القرآن الكريم» (1961) والذى ضم شقه الثانى «الإنسان فى مذاهب العلم والفكر»، فضلاً عما ضمنه «اليوميات» بمجلداتها الأربعة الضخمة التى ظل يداوم على كتابتها منذ عام (1951) حتى قبيل وفاته بأيام، وما تضمنته مجموعات «الإسلام والحضارة الإنسانية» الذى تناولناه بالمجلد الأول للمدينة، و«مذهب ذوى العاهات» الذى جُمعت مقالاته وموضوعاته سنة (1957)، ومجموعة «دراسات فى المذاهب والمذاهب الأدبية والاجتماعية» والتى جُمعت سنة (1967)، ومجموعة « دين وفن وفلسفة» التى جمعت ببيروت سنة (1973)، إلى غير ذلك من المقالات ومن المؤلفات التى طبعت بالفكر وعمق النظر.

مؤلفات عن الفلاسفة والإصلاحيين وفلسفاتهم

تناول الأستاذ العقاد من الفلاسفة الإسلاميين والشرقيين حكيم المعرة أبى العلاء الذى مرت الكتابة عنه بالمجلد الأول للمدينة، و« الشيخ الرئيس ابن سينا » (1946)، والفيلسوف « ابن رشد» (1953)، و«فلسفة الغزالى» (1960)، ومن المفكرين الإصلاحيين الإمام محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم (1963)، و«الرحالـة كاف عبد الرحمن الكواكبى» (1960)، ومن المفكرين الإصلاحيين ذوى الحكمـة أو الفلسفـة «روح عظيم المهاتما غاندى» (1948)، و«القائد الأعظم محمد على جناح» (1952).

وكتب إلى جوار هؤلاء، عن مفكرى الغرب : «تذكار جيتى» (1932)، و«فرنسيس بيكون» مجرب العلم والحياة» (1945)، وعن «برناردشو» الفيلسوف المؤلف (1950)، وعن «فلاسفة الحكم فى العصر الحديث» (1950) الذى تناولناه بالمجلد الأول للمدينة، وعن «بنجامين فرانكلين» (1956)، وعن «سن يات سن أبو الصين» (1952)، وعن «شكسبير» (1958).

فى الفكر والأدب

أما فى الفكر والأدب والشعر، فإلى جوار دواوين أشعاره التى بلغت ثلاثة عشر ديوانًا فضلاً عن المتفرقات، والتى صدرت ما بين سنة 1916 إلى حين لاقى ربه، وما طبع منها بعد وفاته، وروايته سارة (1938)، وقصصه القصيرة الثلاثة،وترجماته لأشعار وفكر فرنسيس بيكون، وبنجامين فرانكلين، والمرأة والحب من حديقة أبيقور أناتول فرانس، و«من أدب الغرب»، ومجموعة أشعار «عرائس وشياطين» وغيرها، والأعمال التى أشرف عليها ضمن سلسلة «تراث الإنسانية»، و«حول مائدة المعرفة»، و«من قراءات الأجداد»، والدراسات المشتركة.

فإنه كتب فى مجال الفكر والأدب والنقد، كتاب «الديوان» (1921) من جزءين بالاشتراك مع إبراهيم عبد القادر المازنى، و«ابن الرومى حياته من شعره» (1931)، وعن «رواية قمبير فى الميزان» عن مسرحية أحمد شوقى (1932)، وكتب «شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى» (1937) ، و«النازية والأديان» (1940)، و«شاعر الغزل عمر بن أبى ربيعة» (1943)، و«جميل بثينة» (1945)، و«فى بيتى» (1945)، و«هذه الشجرة» دراسة شاملة عن المرأة (1945)، و«أثر العرب فى الحضارة الأوروبية» (1946)، ومجموعة « يسألونك» (1946)، ومجموعة «على الأثير» (1947)، و«بين الكتب والناس» (1952)، و«أبو نواس الحسن بن هانئ» (1953)، و«الشيوعية والإنسانية فى شريعة الإسلام » (1956)، وعن « الصهيونية العالمية » (1956) وعن «الإسلام والاستعمار» (1957)، و«التعريف بشكسبير» (1958)، و«برناردشو» (1950)، و«الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين» (1960)، و«شاعر أندلسى وجائزة عالمية» (1960)، و«اللغة الشاعرة مزايا الفن والتعبير فى اللغة العربية» (1960)، و«أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب» (1963)، و«جوائز الأدب العالمية» (1964)، فضلاً عن مجموعات « رجال عرفتهم»، و«أنا»، و«حياة قلم».

عود على بدء

هذه جولة سريعة فى عالم الأستاذ العقاد فى رحاب الفكر والفلسفة، توطئة لتناول موضوعاتها، ولعلّى بادئ بالفلسفة والفلاسفة، ما بين الإسلاميين والشرقيين، والمسيحيين والغربيين، لنستأنف معًا تجوالنا فى مدينة العقاد وما حفلت به من مؤلفات جالت فى كل أبواب الفكر والأدب والمعرفة.

رجائى عطية

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