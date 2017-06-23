العفو عن 502 مسجون في قضايا تظاهر قبل العيد

أصدر رئيس الجمهورية، صباح اليوم، الجمعة، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وفقاً لنبأ عاجل بث عبر القنوات التليفزيونية.ووجه الرئيس، وزير الداخلية لتنفيذ قرار العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر قبل عيد الفطر المبارك.يذكر أن الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًا في ما



أصدر رئيس الجمهورية، صباح اليوم، الجمعة، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وفقاً لنبأ عاجل بث عبر القنوات التليفزيونية. ووجه الرئيس، وزير الداخلية لتنفيذ قرار العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر قبل عيد الفطر المبارك. يذكر أن الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًا في مارس الماضي بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، في قضايا تجمهر وتظاهر، في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ أكتوبر الماضي.