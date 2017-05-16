العطار: لدينا 34 قاعدة بيانات و200 ألف بالمعاشات يحتاجون التدقيق

مدحت إسماعيل وهبة حامدقال خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية في وزارة الاتصالات، إن الوزارة كانت تستهدف جمع 9 قواعد بيانات، إلا أنه تم تجميع 34 قاعدة يتم استخدامها فى تسهيل خدمات كل الجهات، مشيرًا إلى أن هناك سعيا من الوزارة لتوفير قاعدة بيانات قوية يتم من خلالها تقييم السياسات وتعديل

مدحت إسماعيل وهبة حامد

قال خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية في وزارة الاتصالات، إن الوزارة كانت تستهدف جمع 9 قواعد بيانات، إلا أنه تم تجميع 34 قاعدة يتم استخدامها فى تسهيل خدمات كل الجهات، مشيرًا إلى أن هناك سعيا من الوزارة لتوفير قاعدة بيانات قوية يتم من خلالها تقييم السياسات وتعديلها وفقًا لما تحدده الأوضاع السياسية والاجتماعية.

وأضاف خلال مؤتمر “نحو تنمية اجتماعية أفضل”، اليوم، أنه تم التأكد من 24 مليون بطاقة رقم قومى ضمن منظومة المعاشات خلال الفترة الماضية، وأن أكثر من 300 ألف مواطن كانوا لا يملكون أرقامًا قومية.

ولفت إلى أن هناك 200 ألف مواطن يحتاجون إلى تدقيق ضمن قوائم المعاشات، مؤكدًا أنه يتم العمل حاليًا على إعداد قوائم بيانات قوية يمكن استخدامها داخل كل الوزارات والجهات مثل وزارة التضامن الاجتماعى وغيرها، بما يسهل اتخاذ القرار وفق ما هو متاح من بيانات ومعلومات دقيقة.