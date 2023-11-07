«العطارة»: طرح 10 سلع بقوليات مستوردة من 9 بلدان في السوق المحلية

كشفت جولة قامت بها «المال» على محال العطارة والأعلاف فى عدد من الأسواق الشعبية عن وجود 10 سلع بعدد 13 صنفًا من البقوليات يتم استيرادها من 9 دول، هي: كندا، تركيا، الهند، باكستان، أستراليا، سوريا، البرازيل، روسيا، فيتنام، مع وجود مثيل محلى لنحو 4 سلع، منها: الكزبرة، السمسم، الكمون، اللوبيا.

وقال أحمد عامر، عضو شعبة العطارة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال»، إن تلك السلع هى العدس بأنوعه الثلاثة «أصفر، بجبة، أحمر»، ترمس، حمص، أرز، سمسم، كمون، حبة البركة، كزبرة، فلفل أسود، لوبيا.

وأضاف عامر، أنه يتم طرح كيلو عدس أصفر كندى بسعر يتراوح بين 48 و 50 جنيهًا، وعدس بجبة كندى بين 48 و50 جنيهًا، بينما يتم طرح عدس أحمر تركى بسعر 50 جنيهًا، وترمس أسترالى بين 35 و40 جنيهًا، والحمص الأسترالى بين 60 و70 جنيهًا.

وتابع عامر: يتم طرح كيلو الأرز البسمتى استيراد الهند بسعر 70 جنيهًا، ونوع آخر استيراد باكستان بسعر50 جنيهًا، كما يتم طرح سمسم هندى بسعر يتراوح بين 130 و150 جنيهًا، وبديله المحلى بسعر 130 جنيهًا.

بينما قال محمد عبدالله، تاجر عطارة وأعلاف وعضو الشعبة لـ«المال»، إنه يتم طرح كيلو حبة البركة السورى بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيهًا، وكيلو الفلفل الأسود البرازيلي200 جنيه، ومثيله من فيتنام بسعر 180 جنيهًا.

وأضاف أنه يتم طرح كيلو الكمون الهندى بسعر 300 جنيه، وبديله المحلى بسعر 280 جنيهًا، بينما سعر كيلو الكزبرة المحلى 100 جنيه، ونظيرها السورى من 70 لـ80، والكزبرة الروسى بـ50 جنيهًا، وكيلو لوبيا برازيلى بسعر يتراوح بين 50 و60 جنيهًا، ونظيرها المحلى بسعر 80 جنيهًا.

من جانبه، قال أحمد شيحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تستورد الجزء الأكبر من العطارة من الخارج بنسبة لا تقل عن %80.

وأضاف شيحة فى تصريحات لـ«المال» أن التوابل تعتبر سلعة أساسية، فيما تعد مصر من أكثر دول العالم استيرادًا للتوابل واستهلاكها، ويرجع ذلك إلى أن مصر لا تتوافر فيها الظروف المناخية المناسبة لزراعتها نظرًا لاحتياجها إلى أجواء استوائية، لذلك يتم زراعتها فى دول شرق آسيا وجنوب إفريقيا، نظرًا لدرجة حرارة معينة ما يصعب زراعتها فى مصر.

وقال مصدر مسئول فى شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن مصر لديها فرصة لزيادة حركة الصادرات عبر استيراد توابل وتصديرها للخارج مجددًا، لاسيما أن مختلف الدول الأوروبية تقوم باستيراد احتياجاتها من التوابل، نظرًا لموقع مصر الجغرافى المتميز، إذ يمكن أن يتم إعادة تصدير جزء مما تستورده إلى أوروبا بدلًا من استيراد أوروبا من دول الجنوب وبتكاليف أقل فى الشحن.

وأوضح المصدر أن بعض التوابل أسعارها مرتفعة جدًا، والمعظم متوسط السعر، كما يتم الإفراج الجمركى عنها بشكل طفيف فى ظل أزمة توفير الدولار فى الوقت الحالي، كما يجب على وزارة الزراعة والمسئولين فى محاولة إنتاج سلالات يمكن زراعتها فى مصر فى بعض الأنواع لخفض الاستيراد.