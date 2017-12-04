العضو المنتدب : we أثبتت قدرتها على التنافس مع المشغلين

محمود جمال وسيد بدر وسمية كمال قال أحمد البحيرى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، إن شبكة we أصبحت منافسا لفودفوان وأرونج واتصالات مصر، ولكن المصرية للاتصالات تتعامل معها ليس بصفة منافسين بينمما بصفتها عملاء مهمين نحصل منهم على ملايين الجنيهات أرباحًا سنوية. وأوضح إن إطلاق شبكة الجديد

محمود جمال وسيد بدر وسمية كمال

قال أحمد البحيرى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات،

إن شبكة we أصبحت منافسا لفودفوان وأرونج واتصالات مصر، ولكن المصرية للاتصالات تتعامل معها ليس بصفة منافسين بينمما بصفتها عملاء مهمين نحصل منهم على ملايين الجنيهات أرباحًا سنوية.

وأوضح إن إطلاق شبكة الجديدة we كان بمثابة حلم للشركة،، لافتا إلى أن النجاح الذي حققته المصرية للاتصالات أتت نتائجه بالسوق المصرية.

وأشار إلى أنها تعد أقوي مشغل متكامل خدمات إنترنت وخدمات تليفون محمول، لافتا إلى أن الشركة كانت تتعمد فصل we عن المصرية للاتصالات، لأنها أقوي من مشغل فهي تعد أكبر مشغل للكابلات البحرية في العالم.

وأعلن أن شبكة we لديها مليون 800 ألف مشترك، ونستهدف الوصول إلى 2 مليون مشترك بنهاية العام.

