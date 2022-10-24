العضو المنتدب والرئيس التنفيذي:«نتورك» تستحوذ على «DPO» لخدمات التجارة الإلكترونية بقيمة 300 مليون دولار

استثمرت مجموعة «نتورك» لحلول المدفوعات الرقمية نحو 300 مليون دولار للاستحواذ على أسهم مجموعة شركات «DPO» العاملة فى نشاط حلول التجارة الإلكترونية فى واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ داخل القارة فى هذا المجال.

وقال الدكتور رضا هلال ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لقسم معالجة الأعمال بشركة «نتورك إنترناشيونال» إن «DPO» تتواجد فى أكثر من 19 دولة أفريقية، موضحا أن الصفقة ساهمت فى تمكين المجموعة فى الانتشار الجغرافى داخل 45 دولة بالقارة السمراء والتعاون مع نحو 150 بنكا ومؤسسة مالية أفريقية .

وأوضح «هلال» – فى حواره مع «المال» – أن المجموعة تعمل فى أكثر من دولة بمنطقة الشرق الأوسط منها مصر والإمارات والسعودية والأردن، كما تتعاون حاليا مع 220 بنكا ومؤسسة حكومية من خلال مبادرات تهدف إلى زيادة عدد المتعاملين بأدوات الدفع الرقمية.

وأضاف أن «نتورك» تمتلك مكاتب تمثيل فى كينيا ونيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا التى تعتمد على الحلول التى تستقدمها الشركة من مصر فى تسيير أعمالها، منوها أن إستراتيجية «نتورك» ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل فى تسريع وتيرة الحلول الرقمية، بالإضافة إلى زيادة قاعدة عملاء الشركة، وابتكار طرق جديدة لتسريع حلول المدفوعات الرقمية.

وألمح إلى أن شركته تتبنى سياسة للاستثمار فى أوقات الأزمات، معتبرا أن مصر سوقا واعدة للمجموعة تحتوى على فرص استثمارية متميزة – على حد وصفه وتعمل «نتورك» على الاستثمار فى تطوير حلول الدفع الرقمية المتطورة للمؤسسات المالية والشركات، بالإضافة إلى تغطية شبكة المدفوعات الإلكترونية لدى التجار خاصة وأن استثماراتها كانت متمركزة فى أسواق الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجى فقط حتى فترة وجيزة.

وتابع : «تساعد حلول الشركة على معرفة سلوك ومجالات المدفوعات وطبيعة مشتريات العملاء دون المساس بهويتهم الشخصية مع الحفاظ على سرية البيانات، معتبرا أن نيجيريا تعد من أنشط الدول فى مجال المدفوعات الإلكترونية والشمول المالى وقدمت المجموعة حلول مدفوعات إلكترونية لأحد البنوك الإسلامية بها».

فى سياق متصل، كشف «هلال» عن اعتزام شركته إطلاق عدد من الخدمات الجديدة تسهم فى تيسير عمليات المدفوعات الرقمية ودعم توسعاتها بالسوقين المصرية والسعودية باعتبارهما من أكبر الأسواق الناشئة بالمنطقة خاصة فى ظل النمو المتزايد لاقتصاد الدولتين.

ونوه عن اقتراب شركته من حسم المفاوضات مع البنك المركزى المصرى لتقديم خدماتها لقطاع التجزئة والتجار داخل السوق المصرية بجانب نشاطها الذى يرتكز على إتاحة حلول نقاط البيع.

وأضاف أن الشركة الأم تعكف حاليا على تأسيس ذراع جديدة لها تعمل فى نشاط تقديم خدمات نقاط البيع الإلكترونية بشكل مباشر للتجار وتنتظر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

فى سياق متصل، لفت إلى أن أسهم «نتورك» مقيدة فى بورصة لندن التى سجلت القيمة السوقية لجميع الشركات المتداولة بها خلال العام الماضى نحو مليار و 800 مليون دولار، منوها بأن الشركة القابضة حققت نموًا فى حجم أعمالها بأفريقيا خلال النصف الأول من 2022 بنسبة بلغت %21 وسجلت أرباحا بقيمة 32 مليونا بنسبة زيادة %113 مقارنة مع 2021.

وألمح إلى أن حجم السيولة المالية المتاحة بالمجموعة «CASH FLOW» ينمو بنسبة %90 سنويا ويقدر حاليا بـ 40 مليون دولار، وتدير حجم عمليات يصل إلى 90.6 مليون دولار.

وأفاد بأن حجم نمو أعمال الشركة فى أفريقيا شهد نموا بنسبة %55.8 مقارنة مع العام الماضي، علاوة على أرباح العمليات فى القارة السمراء التى بلغت قيمتها 68.5 مليون دولار، مرجعا السبب وراء زيادة عائدات أعمال الشركة فى أفريقيا إلى النمو الملحوظ فى أسواق شمال وغرب القارة السمراء.

وأوضح أن الشركة حققت نموا داخل أسواق أفريقيا خلال العام الحالى بلغت نسبته %80 مقارنة مع 2021 معتبرا أن قرار التوسع فى أسواق القارة السمراء يتيح للشركة مزيدا من المرونة فى التعامل مع العملاء ومعرفة احتياجاتهم عن قرب، علاوة على تقديم خدمات تكنولوجية مطابقة للمواصفات العالمية ومؤمنة على أعلى مستوي.

وأشار «هلال» إلى أن شركته تسعى من خلال التواجد فى السوق المصرية لإتاحة وتطوير حلول مدفوعات إلكترونية للبنوك الرقمية و شركات التكنولوجيا المالية «Fin-tech» لمساعدتها على تقديم خدمات بشكل أكثر ذكاءً وتكلفة أقل، موضحا أن الحكومة قطعت شوطا كبيرًا فى تطبيق الشمول المالى والتحول الرقمى خاصة وأننا نمتلك كوادر بشرية مؤهلة للعمل فى مجالات الرقمنة.

ورأى أن شركات التكنولوجيا المالية الناشئة تعد المنافس الأول للبنوك التقليدية رغم امتلاك الأخيرة محافظ استثمارية أكبر، مشيرا إلى أن الحلول التى تقدمها الشركة تسهم فى ارتفاع معدل نمو أعمال هذه الكيانات.

وأكمل أن السوق المصرية بها عوامل جذب للاستثمارات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية، مشددا على ضرورة تقديم خدمات مبتكرة وجديدة من أجل ضمان المنافسة مع الكيانات العالمية.

ولفت إلى أن ثقافة ولاء عملاء البنوك خلال المرحلة الماضية شهدت تغييرات جوهرية إذ اتجه العديد منهم للتعامل مع شركات حلول المدفوعات الإلكترونية، التى تقدم خدمات مالية بشكل أسرع وملائمة لعملائها ومتوافقة مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

على صعيد آخر، رأى «هلال» أن موجة التضخم التى تضرب جميع دول العالم أثرت بالسلب على الأسواق الناشئة والمتطورة، مبينا أن الاستثمارات لا تقتصر فحسب على ضخ أموال بل تشمل كذلك تطوير تقنيات ورفع كفاءة موارد بشرية.

وقال إن الشركة تقدم خدماتها بشكل مباشر للتجار فى الإمارات و الأردن، عبر ترخيص تم منحه للشركة من قبل البنك المركزى وشركتى «فيزا» و«ماستر كارد» مشيرا إلى أن %70 من المعاملات بالسوق الإماراتية و%80 من المعاملات بالسوق الأردنية تمر من خلال شركة «نتورك».

يذكر أن «Network» بدأت نشاطها بالإمارات خلال عام 1994 بهدف تقديم خدمات المدفوعات الرقمية ثم توسعت داخل السوق المصرية فى 2007 كنقطة للانطلاق نحو القارة السمراء، وتعمل فى مجال تقديم خدمات المدفوعات الرقمية للبنوك والمؤسسات العالمية، علاوة على خدمات قبول المدفوعات لدى التجار.