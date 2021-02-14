العضو المنتدب لنيسان : 51% نسب المكون المحلي لسيارات «صني».. و47% في «سنترا» (فيديو)

قال شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة “نيسان موتور إيجيبت“، إن الشركة تمكنت من زيادة نسب المكون المحلي فى الطرازات المنتجة محليًا على أن وصلت إلى 51% فى سيارات «نيسان صني»، ونسبة 47% بطرازات «سنترا».

وأضاف الدسوقى فى حوارة مع برنامج “المال أوتو ريفيو“، أن الشركة حريصة على تعميق المنتج المحلي وتنمية الصناعة المحلية، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت إنتاج وتصنيع أجزاء جديدة لم تقم أي شركات أخرى بإنتاجها من قبل ومنها “حقن البلاستيك” فى المركبات المصنعة محليًا” على حد تعبيره.

وبحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت “نيسان” صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 32.3% بإجمالي بيع 14 ألفًا و459 مركبة، خلال العام الماضى.

فى المقابل، جاءت “نيسان” فى المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى للسيارات بمختلف فئاتها “الملاكي، والشاحنات، والأتوبيسات” مسجلة حصة سوقية 9% بإجمالى بيع 20 ألفًا و761 وحدة في السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

وتمركزت العلامة اليابانية فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الأكثر مبيعًا فى قطاع “الملاكي” مسجلة حصة سوقية بإجمالى بيع 17 ألفًا و357 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضى.

وحصدت “نيسان” المرتبة الخامسة فى قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها بوحدات المرور خلال يناير الماضى، مسجلة نحو 1516 وحدة، من إجمالي المركبات المرخصة التي بلغت 21 ألفًا و356 وحدة.