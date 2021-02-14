العضو المنتدب لنيسان : أتوقع ثبات أسعار السيارات في مصر خلال 2021 (فيديو)

بالرغم من احتمالية تذبذب قيمة "اليورو" عالميًا

توقع شريف الدسوقي، العضو المنتدب لشركة “نيسان موتور إيجيبت“، أن تشهد أسعار السيارات فى مصر استقرارًا بشكل عام خلال العام الحالي، بالرغم من احتمالية تذبذب قيمة “اليورو” عالميًا لفترة زمنية قصيرة.

وأضاف الدسوقي فى حوارة مع برنامج “المال أوتو ريفيو”، أن السياسات التسعيرية للسيارات أو الموديلات الجديدة مرهونة بمدى تغير مستوى أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها «الدولار، واليورو» التي تنعكس على حجم التكلفة الاستيرادية للمركبات، موضحا أن أسعار السيارات فى مصر قد تأثرت جراء تذبذب قيمة “اليورو” عالميًا خلال الفترة الماضية.

وأكد أن كافة المؤشرات تتجه لزيادة معدلات النمو الاقتصادي فى مصر وهو ما سينعكس بالإيجاب على زيادة فرص ونمو مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن سوق السيارات كانت استقبلت موجة من الزيادات السعرية لمختلف الماركات التجارية بقيمة وصلت إلى 18 ألف جنيه فى المركبة الواحدة خلال الشهرين الماضيين.

بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، اعتلت “نيسان” صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 32.3% بإجمالي بيع 14 ألفًا و459 مركبة، خلال العام الماضى.

جاءت “نيسان” فى المرتبة الثالثة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا فى للسيارات بمختلف فئاتها “الملاكي، والشاحنات، والأتوبيسات” مسجلة حصة سوقية 9% بإجمالى بيع 20 ألفًا و761 وحدة في السوق المحلية، خلال تلك الفترة.

فى حين، تمركزت العلامة اليابانية فى المرتبة الثانية بقائمة الماركات الأكثر مبيعًا فى قطاع “الملاكي” مسجلة حصة سوقية بإجمالى بيع 17 ألفًا و357 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضى.

وحصدت “نيسان” المرتبة الخامسة فى قوائم تراخيص السيارات بمختلف فئاتها بوحدات المرور خلال يناير الماضى، مسجلة نحو 1516 وحدة، من إجمالي المركبات المرخصة التي بلغت 21 ألفًا و356 وحدة.