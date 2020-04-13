العضو المنتدب لنهضة مصر: «كورونا» دعمت فرص نمو التعليم الإلكترونى والمنصات عن بعد

قالت داليا إبراهيم، العضو المنتدب لمجموعة «نهضة مصر» للطباعة والنشر، إن أزمة كورونا دعمت فرص نمو التعليم الإلكترونى عبر المنصات التعليمية، وتعميم نظم التعليم الإلكترونية بشكل أكبر وأسرع، ولم تعد قاصرة على طلاب المرحلة الثانوية.

أوضحت داليا لـ«المال» أن الشركة قامت من خلال منصتها التعليمية (الأضواء) بإنتاج مجموعة من فيديوهات شرح من مدرسين متخصصين، كما تقدم مجموعة من أدوات التواصل المباشر مع المعلمين من أجل مساعدة الطلاب على استكمال دراستهم عن بعد فى هذه الظروف الصعبة.

كشفت عن أن «نهضة مصر» و«الأضواء» قامتا مؤخرا بالتعاون مع مؤسسة «فودافون مصر» لتنمية المجتمع إطلاق منصة “تعليمى” لدعم الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، ليتمكن الطلاب من الدخول على جميع الموارد التعليمية الموجودة على منصة الأضواء مجانا، دون مقابل لتكلفة استخدام الإنترنت لمستخدمى شبكة فودافون.

توقعت توسع مصر فى تطبيق التعليم عن بعد خلال الفترة المقبلة بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

اعتبرت أن طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اتخذ خطوات فاعلة لخلق منظومة تعليم جديدة تهدف إلى التعلم وليس التعليم على رأسها بنك المعرفة المصرى، ومن ثم يستطيع الطالب اكتساب مهارات حياتية تعمل على تطوير فكر وشخصية الطالب .

ألمحت إلى أن شركتها تتعاون حاليا مع وزارة التربية والتعليم فى عدة محاور أولها تطوير المناهج لنظام التعليم الجديد، التى تتضمن اللغة العربية، والتربية الدينية لمرحلة رياض الأطفال، والصف الأول والثانى والثالث الابتدائى.

قامت نهضة مصر بالتعاون مع الوزارة لتحويل المناهج المصرية إلى تفاعلية ومحتوى إلكترونى ووضعها على بنك المعرفة المصرى، الذى تضمن إنتاج ما يقرب من 21 ألف مادة تعليمية تفاعلية سواء فى شكل فيديوهات أو أفلام متحركة وخرائط ذهنية وأسئلة تفاعلية وغيرها من محتوى إلكترونى يغطى 99 مادة دراسية.

أشارت إلى أن نهضة مصر بدأت فى التحول الرقمى منذ أكثر من عقدين من الزمن، عندما قامت بإنشاء شركة متخصصة فى السوفت وير وتقديم خدمات التعليم الإلكترونى.

أضافت داليا أن نهضة مصر تمتلك منصة “الأضواء” التى تعد من أكبر المنصات التعليمية فى مصر، وتحتوى على مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديوهات التوضيحية للدروس إلى جانب أفلام متحركة تفاعلية تساعد الطلبة على فهم المادة التعليمية بشكل ميسر، وبنك أسئلة ضخم ووسائل تقييم تفاعلية عديدة يستخدمها الطالب لتحديد مستواه ومعرفة نقاط القوة والضعف لديه