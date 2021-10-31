العضو المنتدب لمجموعة الفطيم : انتظرنا لأكثر من 4 سنوات لتنظيم السوق العقارية

قال أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية إن الدولة المصرية تأخرت كثيرا في استصدار قرارات لتنظيم القطاع العقاري في السوق المصرية. وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري انتظرت لأكثر من 4 سنوات للضوابط والقرارات التي صدرت في الفترة…

قال أشرف عز الدين العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية إن الدولة المصرية تأخرت كثيرا في استصدار قرارات لتنظيم القطاع العقاري في السوق المصرية.

وأشار إلى أن شركات التطوير العقاري انتظرت لأكثر من 4 سنوات للضوابط والقرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة.

قال العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية؛ إن منطقة شرق القاهرة ستلعب في الفترة المقبلة دورا كبيرا في جذب فئة مكاتب الدرجة الأولى لتصل إلى 96%‎ بعد إضافة العاصمة الإدارية الجديدة، مقابل 62‎%‎ حاليًا.

وأضاف خلال موتمر التطوير العقاري الخامس الذي تنظمه شركة المال جي تي ام؛ ان منطقة شرق القاهرة دائما مميزة نظرًا لموقعها الاستراتيجي، مقارنة بمنطة غرب القاهرة والتي يصل بها مكاتب الدرجة الأولى إلى 22‎%‎ فقط.