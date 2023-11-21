العضو المنتدب للشركة : EServe تتبني استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق ودعم رؤية مصر 2030

قال اللواء نادر إمام ، العضو المنتدب لشركة مصر للخدمات التكنولوجية الحكومية EServe ، إنها تتبني استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق المتغيرة وتصبوا إلى مستقبل رقمي مبتكر ومستدام ، ويقوم هذا التحول بروح من التجديد والتحسين المستمر مما يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا.





أضاف خلال المشاركة في فعاليات المعرض والمرتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT أنه في إطار تفعيل رؤيتنا الاستراتيجية للفترة من 2024 إلى 2030، نعلن عن خطة استراتيجية مرنة تساير تحديات السوق المتغيرة وتصبوا إلى مستقبل رقمي مبتكر ومستدام. و يقوم هذا التحول بروح من التجديد والتحسين المستمر، مما يعكس التزامنا بتقديم أفضل الخدمات والحلول لعملائنا .

وتتمثل رؤيتنا الجديدة في أن نكون شركة رائدة محليًا وإقليميًا في مجال إعداد وإدارة المنصات الرقمية والأنظمة السحابية. ونسعى لتحقيق هذه الرؤية عبر التميز التقني، الالتزام بالجودة، الريادة المحلية والإقليمية، والتطوير المستدام.



وتتلخص أهداف الخطة الاستراتيجية 2024-2030 في: دعم استراتيجية التحول الرقمي للدولة: نلتزم بدعم سياسة الدولة وتحقيق رؤية 2030 من خلال تطبيق أحدث المنهجيات في إدارة البنية التقنية وتكنولوجيا المعلومات للقطاع الحكومي والخاص ، علاوة علي التوسع فى تقديم الخدمات والمنتجات الحديثة: نسعى لتوسيع نطاق خدماتنا وتقديم منتجات حديثة لتلبية احتياجات السوق، بما في ذلك إدارة وصيانة المنصات الرقمية والخدمات السحابية ، وتطبيق معايير الجودة الدولية وتحقيق أهداف النمو المستدام من خلال توفير دورة عمل متكاملة، وذلك من خلال رصد وتشغيل المنصات وتحسين كفاءتها وتحويلها إلى تقنيات متقدمة.

كما تخطط الشركة أيضا للتوسع فى القطاعات المستهدفة سواء محليًا في القطاع الحكومي والخاص أو إقليميًا في أفريقيا ، بالإضافة إلي بناء تحالفات استراتيجية مع كيانات محلية وعالمية مع الشركات والمؤسسات الرائدة في تكنولوجيا المعلومات ، علاوة علي اعتماد معايير الجودة والابتكار العالمية: نسعى إلى تعزيز القدرات المهنية والفنية للشركة من خلال استقطاب وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة وتبني أحدث معايير الجودة ودعم سياسة الابتكار ، وتطبيق أهداف التنمية المستدامة: تطبيق إعادة هيكلة مؤسسية تراعى أهداف التنمية المستدامة وتركز على رفع كفاءة إنتاجية الكوادر البشرية بالشركة.