العضو المنتدب للشركة : «مصر للمقاصة» تستهدف 750 مليون جنيه أرباحاً بنهاية 2022

قال خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى، إنها تستهدف إطلاق تطبيق «egy clear» لتقديم خدماته فى فترة تتراوح من 6 إلى 9 شهور، بعد أن قطعت شوطا كبيرا فى الإعداد له.

وأوضح «راشد» – فى حديثه لبرنامج «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة «المال» – أن «مصر للمقاصة» قادرة على الاستمرار فى تحقيق إيرادات وأرباح مرضية للمساهمين، متوقعًا تسجيل 750 مليون جنيه صافى ربح بنهاية 2022.

وذكر العضو المنتدب – فى أول لقاء مصور له منذ توليه المنصب قبل عام تقريبًا- أن خطة شركته للفترة المقبلة تتضمن إنفاقًا استثماريًا ضخمًا فى عدة أوجه، أهمها إطلاق التطبيقات الإلكترونية لرفع الكفاءة التشغيلية والأرباح، إلى جانب الاستثمار فى البنية التحتية، والشق العقاري.

وأوضح أن تطبيق «egy clear» سيتقدم كل خدمات «المقاصة» بشكل إلكتروني، على أن يبدأ بمجموعة محددة من الخدمات وتتوسع لاحقًا وصولا إلى عمليات صرف الأرباح.

وأشار «راشد» إلى أن توقيع اتفاقيات تعاون مع بعض المقاصات الخليجية مثل السعودية، إضافة إلى التواصل المستمر مع أسواق أخرى، مثل العراق، إلى جانب لقاء مرتقب بمشاركة البورصة المصرية مع وفد من سلطنة عُمان.

وأكد أن هناك مشروعًا مشتركًا تتم دراسته مع بعض مقاصات الدول الخليجية يتعلق بالربط التكنولوجى، بتنسيق تام مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر وجولات ترويجية مشتركة بين إدارة البورصة ومصر للمقاصة، موضحًا أن الشركة على أتم الاستعداد للتعاون بشأن توسيع نشاطها، سواء مع إدارة السوق المحلية أو المقاصات العربية أو الإقليمية أو الخليجية.

وقال إن تعديل السياسة الاستثمارية والتشغيلية كان عليها دور كبير فى زيادة أرباح النصف الأول من العام الحالى بنسبة %66 لافتًا إلى أن تحسين الكفاءة، وإدارة المخاطر، وحماية وأمن المعلومات محاور إستراتيجية ترتكز عليها خطة عمل «مصر للمقاصة».